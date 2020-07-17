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17 липня 2020, пʼятниця, 13:04 18
Верховна Рада і партії 2020-07-17T14:30:03+03:00
Українські Новини
Під Радою пів тисячі активістів влаштували мітинг, між ними і поліцейськими сталася сутичка

Під Радою пів тисячі активістів влаштували мітинг, між ними і поліцейськими сталася сутичка

Ирина Николенко
Українська мова, Мовне питання, Мітинг під Радою
Мітинг під Радою
Мітинг під Радою

Під стінами Верховної Ради проходить мітинг другий день поспіль, учасники якого протестують проти продовження можливості надання середньої освіти російською мовою в вересні 2023 року (законопроєкт № 2362). У мітингу бере участь близько 500 активістів.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент Українських Новин .

Активісти розташувалися на площі Конституції, учасники акції продовжують приходити.

Рух не перекрито, перед активістами виступають представники місцевих самоврядувань різних міст, які також піднімають питання про проєкт постанови №3650 про створення 136 укрупнених районів.

Протестувальники тримають плакати з написами "Бик мій має язик та не має мови", "Не бійся бути українцем", "Гей, валуєвські нащадки, Україна вже не Малоросія" та інші.

Мовний мітинг під РадоюМовний мітинг під Радою

Крім цього, на площі Конституції присутні активісти, які протестують проти ліквідації Васильківського та Переяславського районів.

У мітингу беруть участь фракція "Європейська солідарність", "Національний корпус", "Демократична сокира", "Правий сектор", "Конгрес українських націоналістів" та інші.

Обстановка спокійна, на мітингу присутній поліція.

Водночас, між правоохоронцями та активістами відбулася сутичка через те, що правоохоронці завадили мітингувальників пронести на площу Конституції мітингову атрибутику і дрова.

Мітинг під Верховною Радою. Фото: pravda.com.ua

Поліцейські підозрювали, що активісти хотіли підпалити дрова. Внаслідок між ними сталася бійка, поки ситуація стабілізувалася.

Раніше Українські Новини повідомляли, фракція "Слуга народу" просить Раду проголосувати за закон №2362 про повернення навчання в школах російською.

Законопроект №2362, який пропонує продовжити навчання в школах російською мовою до вересня 2023 року, зареєстрований в Раді 31 жовтня.

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