підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 липня 2020, понеділок, 16:01 14
Верховна Рада і партії 2020-07-13T16:15:02+03:00
Українські Новини
"Слуги народу" просять Раду проголосувати закон про повернення навчання в школах російською

"Слуги народу" просять Раду проголосувати закон про повернення навчання в школах російською

Тетяна Зотова
російська мова, Слуга народу, Середня освіта, Олександр Корнієнко, Законопроект №2362
Слухання з приводу російської мови. Фото: region-plus.tv
Слухання з приводу російської мови. Фото: region-plus.tv

Парламентська фракція "Слуга народу" виступає за розгляд на поточному пленарному тижні (14-17 липня) законопроекту №2362 про продовження можливості отримання середньої освіти російською мовою до вересня 2023 року.

З відповідною ініціативою про перенесення даного законопроекту на поточний пленарний тиждень виступив голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції в Раді Олександр Корнієнко в ході погоджувальної ради парламенту, передають Українські Новини.

"Від нашої фракції є прохання: законопроєкт №2362 - це про перехід російськомовних шкіл на українську мову, - його обов'язково включити до порядку денного на цей тиждень... Він зараз трохи нижче посунувся на наступний тиждень, тобто на вересень, а у вересні це вже має відбуватися", - сказав він.

Після внесення цієї пропозиції голова парламенту Дмитро Разумков звернувся в апарат Ради з проханням включити цей законопроєкт до порядку денного на четвер, 16 липня.

Відповідний законопроєкт зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року за авторством народного депутата від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського.

Документом пропонується продовжити терміни права отримання освіти мовою національної меншини, що не відноситься до країн Європейського Союзу (ЄС), до 1 вересня 2023 року, а також виключити норму про надання можливості навчатися мовами національних меншин, які відносяться до країн ЄС.

Так, за порівняльною таблицею законопроєкту, передбачено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин і які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідного корінного народу або відповідної національної меншини, до 1 вересня 2023 року продовжують здобувати таку освіту з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

Водночас виключається норма про те, що особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, до 1 вересня 2023 року продовжують отримувати таку освіту з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

Як повідомляли Українськi Новини, депутат Ради Бужанський ("Слуга народу") пропонує парламенту продовжити можливість отримання середньої освіти російською мовою до вересня 2023 року.

Джерело : Українські новини
Більше новин про: російська мова Слуга народу Середня освіта Олександр Корнієнко Законопроект №2362

Корнієнко вибачився перед депутатом Ради Аллахверд...
Існує загроза ліквідації Комітету забезпечення дос...
"Ділить дітей на сорти". Українці просять Зеленськ...
Рада має прийняти окремий закон про статус російсь...
Закарпатська, Вінницька і ще 5 областей не готові до пом'якшення карантину
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок
Новини
Італія має намір продовжити надзвичайний стан через коронавірус 16:07
"Слуги народу" просять Раду проголосувати закон про повернення навчання в школах російською 16:01
Іспанія для гарантії безпечного туризму розмістить 40 тисяч поліцейських на найпопулярніших курортах 15:37
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
У Київській області збільшилася кількість нових випадків коронавірусу. Померла одна людина 15:30
більше новин
Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат 05:30
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Судді ВАКС та працівники НАБУ і САП знаходяться під загрозою звільнення через рішення ЄСПЛ, - ЗМІ 13:13
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
У 2020 році Прогрестех-Україна на 35% збільшила виплати податків і зборів 12:45
більше новин
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
В Івано-Франківську сервісний центр Пенсійного фонду закрили на карантин через COVID-19 19:40
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати 09:31
більше новин
У Києві захворюваність на коронавірус продовжує падати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok