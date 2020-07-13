"Слуги народу" просять Раду проголосувати закон про повернення навчання в школах російською

Парламентська фракція "Слуга народу" виступає за розгляд на поточному пленарному тижні (14-17 липня) законопроекту №2362 про продовження можливості отримання середньої освіти російською мовою до вересня 2023 року.

З відповідною ініціативою про перенесення даного законопроекту на поточний пленарний тиждень виступив голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції в Раді Олександр Корнієнко в ході погоджувальної ради парламенту, передають Українські Новини.

"Від нашої фракції є прохання: законопроєкт №2362 - це про перехід російськомовних шкіл на українську мову, - його обов'язково включити до порядку денного на цей тиждень... Він зараз трохи нижче посунувся на наступний тиждень, тобто на вересень, а у вересні це вже має відбуватися", - сказав він.

Після внесення цієї пропозиції голова парламенту Дмитро Разумков звернувся в апарат Ради з проханням включити цей законопроєкт до порядку денного на четвер, 16 липня.

Відповідний законопроєкт зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року за авторством народного депутата від фракції "Слуга народу" Максима Бужанського.

Документом пропонується продовжити терміни права отримання освіти мовою національної меншини, що не відноситься до країн Європейського Союзу (ЄС), до 1 вересня 2023 року, а також виключити норму про надання можливості навчатися мовами національних меншин, які відносяться до країн ЄС.

Так, за порівняльною таблицею законопроєкту, передбачено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин і які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідного корінного народу або відповідної національної меншини, до 1 вересня 2023 року продовжують здобувати таку освіту з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

Водночас виключається норма про те, що особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і які почали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року мовою відповідної національної меншини, до 1 вересня 2023 року продовжують отримувати таку освіту з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

Як повідомляли Українськi Новини, депутат Ради Бужанський ("Слуга народу") пропонує парламенту продовжити можливість отримання середньої освіти російською мовою до вересня 2023 року.