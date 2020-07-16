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16 липня 2020, четвер, 11:26 7
Верховна Рада і партії 2020-07-16T12:00:03+03:00
Українські Новини
Біля Ради протестують через закон про російську мову в школах

Біля Ради протестують через закон про російську мову в школах

Валерия Драгомирова
Українська мова, російська мова, Мовне питання

Біля будівлі Верховної Ради близько 1 тис. активістів біля протестують проти продовження можливості надання середньої освіти російською мовою до вересня 2023 року (законопроєкт № 2362).

Про це кореспондент Українських Новин повідомляє з місця подій.

Учасники акції продовжують приходити, активісти розташувалися на площі Конституції, .

На самій площі встановлена сцена, але рух не перекрито.

Протестувальники тримають плакати з написами "Мерзенний Зебіл Бужанський! Хочеш росский сир? Нах в Донецьк", "Законопроєкт 2362 Бужанського-Путіна - це зрада України", "Гниди, не чіпайте мою мову" та інші.

У мітингу беруть участь фракція "Європейська солідарність" з колишнім президентом Петром Порошенком, "Всеукраїнське об'єднання "Свобода", "Національний корпус", "Демократична сокира" та інші.

Обстановка спокійна, на мітингу присутній поліція діалогу.

Правопорушень помічено не було.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня фракція "Слуга народу" виступила за розгляд на поточному пленарному тижні (14-17 липня) законопроєкту про продовження можливості отримання середньої освіти російською мовою до вересня 2023 року.

У січні 2020 Верховна Рада ухвалила закон про повну загальну середню освіту, який включає 3 моделі імплементації мовних норм закону про освіту для національних меншин.

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