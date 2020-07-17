Укргазбанк призначив в.о. голови правління Кравця замість новопризначеного голови НБУ Шевченка

Укргазбанк призначивзамість Кирила Шевченка, який став головою Нацбанку тимчасово виконуючим обов'язки голови правління Андрія Кравця.

Про це йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку НКЦПФР, передають Українські Новини.

Це рішення було прийнято наглядовою радою банку 16 липня.

Шевченко перебував на посаді голови правління Укргазбанку 5 років.

Акціями банку він не володіє.

Вказується, що Кравець протягом останніх п'яти років займав посаду члена правління, а також першого заступника голови правління Укргазбанку.

Кравець володіє часткою в розмірі 0,00013% в статутному капіталі "Укргазбанку".

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня Верховна Рада призначила головою Національного банку голови правління Укргазбанку Кирила Шевченка.

За прийняття постанови №3387 проголосували 332 депутати при мінімально необхідних 226. Крім того, глава НБУ Кирило Шевченко задекларував майже 15 млн гривень зарплати в Укргазбанку і ділянку дружини в Криму.

Тим часом, Нацбанк переводить працівників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.