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  • Укргазбанк призначив в.о. голови правління Кравця замість новопризначеного голови НБУ Шевченка
17 липня 2020, пʼятниця, 12:50 5
Політика 2020-07-17T13:30:04+03:00
Українські Новини
Укргазбанк призначив в.о. голови правління Кравця замість новопризначеного голови НБУ Шевченка

Укргазбанк призначив в.о. голови правління Кравця замість новопризначеного голови НБУ Шевченка

Валерия Драгомирова
Нацбанк, Укргазбанк, Кирило Шевченко, Андрій Кравець
Укргазбанк. Фото: UA:Перший
Укргазбанк. Фото: UA:Перший

Укргазбанк призначивзамість Кирила Шевченка, який став головою Нацбанку тимчасово виконуючим обов'язки голови правління Андрія Кравця.  

Про це йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку НКЦПФР, передають Українські Новини.

Це рішення було прийнято наглядовою радою банку 16 липня.

Шевченко перебував на посаді голови правління Укргазбанку 5 років.

Акціями банку він не володіє.

Вказується, що Кравець протягом останніх п'яти років займав посаду члена правління, а також першого заступника голови правління Укргазбанку.

Кравець володіє часткою в розмірі 0,00013% в статутному капіталі "Укргазбанку".

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня Верховна Рада призначила головою Національного банку голови правління Укргазбанку Кирила Шевченка.

За прийняття постанови №3387 проголосували 332 депутати при мінімально необхідних 226. Крім того, глава НБУ Кирило Шевченко задекларував майже 15 млн гривень зарплати в Укргазбанку і ділянку дружини в Криму.

Тим часом, Нацбанк переводить працівників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.

 

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