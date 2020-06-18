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18 червня 2020, четвер, 16:21 24
Нерухомість 2020-06-18T18:15:02+03:00
Українські Новини
Вартість житла на вторинному ринку в Києві знижується другий місяць поспіль

Вартість житла на вторинному ринку в Києві знижується другий місяць поспіль

Оксана Соболь
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Нерухомість.
Нерухомість.

У травні порівняно з квітнем середні ціни на житло на вторинному ринку нерухомості Києва знизилися на 2,3%, або на 912 гривень до 37 932 гривень/кв. м.

Про це сказано в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

"У травні середня ціна на квартири в Києві відзначена на рівні 1 402 долари/кв. м, відносно квітня середня ціна зменшилася на 1,3%. У національній валюті – на 2,3% до 37 932 гривень./кв. м",  — сказано в ньому.

Порівняно з травнем 2019 року середня ціна на житло в Києві в доларовому еквіваленті збільшилася на 6,5%, у гривневому – на 8,3%.

При цьому пропозиція у травні порівняно з квітнем збільшилася на 2,5% до 10 496 квартир.

Також обсяг пропозицій зріс в загальній площі на 2%, в доларовому вираженні - на 0,4%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 44%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 16% від загальної пропозиції, у категорії від 100 до 150 тис. доларів - 18%, від 150 до 250 тис. доларів - 15% і від 250 тис. доларів - 7%.

Найбільше квартир пропонувалося в Голосіївському районі - 16%, у Дарницькому - 15%, у Печерському – 13%, у Шевченківському – 12%, у Дніпровському - 11%, у Солом'янському - 10%.

Найменша частка представлених до продажу квартир: у Подільському районі - 7%, у Святошинському та Оболонському районах – по 6%, у Деснянському – 4%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 25%, двокімнатні - 31%, трикімнатні - 35% і чотирикімнатні - 9%.

Як повідомляли Українські Новини, на реєстрацію місця проживання в іпотечному житлі доведеться брати дозвіл у банку.

 

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