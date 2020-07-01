У Києві зріс попит на покупку нерухомості після жорсткого карантину. Які вибирають райони

В той час, як у травні ціни на столичні новобудови майже не змінилися, агентство нерухомості Park lane констатує зростання попиту на покупку нерухомості в Києві, порівняно з періодом жорсткого карантину.

Про це йдеться у повідомленні агентства, передають Українські Новини.

"Ми спостерігаємо впевнене зростання попиту порівняно з карантинним періодом, в середньому на 5-10% в тиждень на ринку купівлі-продажу нерухомості", - цитуються в ньому слова генерального директора Park lane Вікторії Барабаш.

Наголошується, що за останній місяць 70% угод покупці виявляли найбільший інтерес до квартир у нових будинках в усіх районах Києва.

Найбільш затребувана площа квартир - 45-75 кв. м.

Найбільше житла в побудованих нових будинках купили у Дарницькому, Святошинському, Голосіївському, Солом'янському районах.

В сегменті комерційної нерухомості у покупців користувалися попитом нежитлові приміщення площею 45-100 кв. м для розміщення магазинів, салонів краси, компаній з надання різноманітних послуг, а також офісні приміщення від 200 кв. м для розміщення офісів компаній.

Згідно з повідомленням, до докарантинних показників повертається і ринок оренди нерухомості.

Найбільш популярними залишаються одно - і двокімнатні квартири площею 40-65 кв. м, розташовані в Солом'янському, Голосіївському, Дарницькому, Печерському, Шевченківському районах Києва.

Серед комерційних приміщень за останній місяць найчастіше орендували об'єкти площею 45-200 кв. м для розміщення магазинів, офісів, салонів краси.

При цьому пропозиція на ринку оренди все ще перевищує попит.

"Оренда квартир в середньому подешевшала порівняно з початком року на 2 000-3 000 гривень/місяць, що дозволяє орендарям вибрати хороші варіанти за прийнятну ціну. Таке зниження тимчасове і восени, коли почнеться бізнес-сезон, орендні ставки будуть вирівнюватися, наближаючись до показників початку 2020 року", - йдеться в повідомленні.

При продажі житла, згідно з даними Park lane, зниження середніх цін не відбулося, зріс лише розмір торгу, який варіюється залежно від характеристик самого об'єкта.

В середньому при продажу квартир і нежитлових приміщень покупець може розраховувати на знижку в 2-5%, а найбільш затребувані об'єкти (квартири в новобудовах з хорошими характеристиками та місцем розташування) продаються за ціною, яка не відрізняється від ціни на початку поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, вартість житла на вторинному ринку в Києві знижується другий місяць поспіль.

Тим часом, асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України заявила про корупційні ризики, закладені в законопроєкті №3618 про регулювання рієлторської діяльності, оскільки більшість процедур прописана не конкретно – без строків або підстав для анулювання дозвільних документів.