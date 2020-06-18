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18 червня 2020, четвер, 16:07 7
Нерухомість 2020-06-18T18:00:03+03:00
Українські Новини
У травні ціни на столичні новобудови майже не змінилися

У травні ціни на столичні новобудови майже не змінилися

Оксана Соболь
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Новобудови. Фото: hyser.com.ua
Новобудови. Фото: hyser.com.ua

У травні порівняно з квітнем середні ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва знизився на 0,07%, або на 21 гривню до 28 414 гривень/кв. м.

Про це сказано в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українські Новини.

Порівняно з травнем 2019 року вартість квартир на первинному ринку збільшилася на 11,8%.

Згідно з повідомленням, на житло економ-класу в травні порівняно з квітнем, середня ціна зросла на 0,3% до 20 080 гривень/кв. м, комфорт-класу - знизилася на 0,4% до 25 798 гривень/кв. м.

В бізнес-класі ціна зросла на 0,5% до 41 433 гривні/кв. м, у преміум-класі - на 0,1% до 67 542 гривні/кв. м.

Також повідомляється, що найбільша кількість житлових комплексів пропонувалося в Голосіївському районі - 17%, у Шевченківському та Печерському районах - по 14%, у Дарницькому - 12%, у Солом'янському районі - 11%.

Менше новобудов пропонувалося в Подільському, Святошинському та Дніпровському районах - по 7%, у Деснянському - 6% та Оболонському районі - 5%.

У травні були розпочаті або відновлені продажі квартир у 2 житлових комплексах.

Про припинення продажів в об'єктах будівництва не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, торік безкоштовне житло в Києві отримали 324 людини.

 

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