підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 червня 2020, вівторок, 13:57 9 Документ
Політика 2020-06-16T16:30:03+03:00
Українські Новини
Київ безкоштовно роздав 324 квартири. Список щасливчиків

Київ безкоштовно роздав 324 квартири. Список щасливчиків

Анна Рудык
Київ, безкоштовне житло, соціальне житло, житло в Києві
Житло. Фото: realt.com
Житло. Фото: realt.com

В той час, як у 2019 введення в експлуатацію житла зросло на 26,9%, зі списку черги квартирного обліку у 2019 році Київська міська державна адміністрація (КМДА) безкоштовно надала 324 квартири громадянам.

Про це йдеться у відповідях на запит Українських Новин київських районних адміністрацій.

Так, за 2019 рік київською владою згідно з черги квартирного обліку виділено 324 квартири.

Найбільше квартир виділено у Дніпровському районі столиці - 58, з них 4 кімнати в комунальній квартирі.

Інформацію про пільгові категорії одержувачів житлової площі в Києві надали в Шевченківській районній державній адміністрації та Деснянської РДА.

У Шевченківському районі громадяни отримали 50 квартир, 13 з яких виділено сиротам, 30 квартир - учасникам бойових дій, залученим до Антитерористичної операції (АТО), а також учасникам та інвалідам АТО, 4 квартири - інвалідам та інвалідам війни, 1 - матері-героїні, 1 - багатодітній матері, 1 - потерпілому у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС 2 категорії.

У Деснянському районі розподілено 27 квартир: 2 квартири - дітям-сиротам чи позбавленим батьківського піклування, 3 - постраждали у зв'язку з аварією на ЧАЕС 1 категорії, 1 - багатодітній родині, 21 - учасникам бойових дій, залученими до АТО.

У Подільському районі виділено 33 квартири, у Святошинському - 31 квартира, в Оболонському - 30, у Дарницькому - 29, у Голосіївському - 28, у Печерському - 21.

Також у Солом'янському районі виділено 17 квартир, однак станом на 4 червня 2 з них не розподілені у зв'язку з відсутністю поштової адреси.

Як повідомляли Українські Новини, Харків не видавав безкоштовно житло громадянам у 2019 році.

Кабінет Міністрів розраховує, що 600 сімей отримають допомогу у забезпеченні житлом у 2020 році та 4,6 тис. сімей - за період 2021-2024 років.

Тим часом, соціальне житло Кабінет Міністрів зробив доступнішим. Відтепер соби, які потребують соціального захисту та мають недостатній для придбання або оренди житла дохід, будуть взяті на соціальний квартирний облік і надалі зможуть отримати соціальне житло.

Більше новин про: Київ безкоштовне житло соціальне житло житло в Києві

У Києві за добу вдвічі впала кількість нових випадків коронавірусу. У системі МОЗ стався збій
Закрили спортзали та установи культури. На Прикарпатті знову посилюють карантин
Новини
Попри гігантські затори, Кличко вирішив будувати пішохідний маршрут на Трухановому острові за 495,2 млн 15:57
Лукашенко, отримавши від Зеленського вишиванку, відправив йому подарунок 15:57
Рятувальники попередили українців про град і зливи 15:56
Нацслужба здоров'я у 2021 планує фінансувати надання мобільними бригадами психіатричної допомоги 15:48
У Міносвіти назріває криза через кадрову політику, – ЗМІ 15:48
більше новин
Кількість не готових до ослаблення карантину областей зросла 17:06 Інфографіка
Відновлення авіасполучення. В які країни можна полетіти вже з понеділка 06:45
У Тернопільській області хочуть зробити в шість разів менше районів 07:30
Сьогодні "Укрзалізниця" запускає експрес в аеропорт "Бориспіль". Як будуть ходити потяги 06:00
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
більше новин
Середній показник летальності від коронавірусу в Україні становить менш ніж 3% 18:02
В Україні після одноденного зниження збільшилася кількість нових випадків коронавірусу 09:38
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Динаміка коронавірусу в регіонах. Фото: covid19.gov.ua
У трьох областях України коронавірус не виявили 12:05 Інфографіка
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль 09:51
більше новин
ЗНО знову можуть перенести. У Міносвіти пояснили ситуацію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok