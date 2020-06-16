Київ безкоштовно роздав 324 квартири. Список щасливчиків

В той час, як у 2019 введення в експлуатацію житла зросло на 26,9%, зі списку черги квартирного обліку у 2019 році Київська міська державна адміністрація (КМДА) безкоштовно надала 324 квартири громадянам.

Про це йдеться у відповідях на запит Українських Новин київських районних адміністрацій.

Так, за 2019 рік київською владою згідно з черги квартирного обліку виділено 324 квартири.

Найбільше квартир виділено у Дніпровському районі столиці - 58, з них 4 кімнати в комунальній квартирі.

Інформацію про пільгові категорії одержувачів житлової площі в Києві надали в Шевченківській районній державній адміністрації та Деснянської РДА.

У Шевченківському районі громадяни отримали 50 квартир, 13 з яких виділено сиротам, 30 квартир - учасникам бойових дій, залученим до Антитерористичної операції (АТО), а також учасникам та інвалідам АТО, 4 квартири - інвалідам та інвалідам війни, 1 - матері-героїні, 1 - багатодітній матері, 1 - потерпілому у зв'язку з аварією на Чорнобильській АЕС 2 категорії.

У Деснянському районі розподілено 27 квартир: 2 квартири - дітям-сиротам чи позбавленим батьківського піклування, 3 - постраждали у зв'язку з аварією на ЧАЕС 1 категорії, 1 - багатодітній родині, 21 - учасникам бойових дій, залученими до АТО.

У Подільському районі виділено 33 квартири, у Святошинському - 31 квартира, в Оболонському - 30, у Дарницькому - 29, у Голосіївському - 28, у Печерському - 21.

Також у Солом'янському районі виділено 17 квартир, однак станом на 4 червня 2 з них не розподілені у зв'язку з відсутністю поштової адреси.

Як повідомляли Українські Новини, Харків не видавав безкоштовно житло громадянам у 2019 році.

Кабінет Міністрів розраховує, що 600 сімей отримають допомогу у забезпеченні житлом у 2020 році та 4,6 тис. сімей - за період 2021-2024 років.

Тим часом, соціальне житло Кабінет Міністрів зробив доступнішим. Відтепер соби, які потребують соціального захисту та мають недостатній для придбання або оренди житла дохід, будуть взяті на соціальний квартирний облік і надалі зможуть отримати соціальне житло.