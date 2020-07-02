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02 липня 2020, четвер, 18:47 5
Америка 2020-07-02T19:45:02+03:00
Українські Новини
У США за добу зафіксували майже 50 тис. випадків коронавірусу, — ЗМІ

У США за добу зафіксували майже 50 тис. випадків коронавірусу, — ЗМІ

Валерия Драгомирова
США, Пандемія, Коронавірус, Covid-19, Коронавірус в США, Пандемія коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Тоді, як в Україні за добу виявлено 889 випадків Covid-19, в США за минулу добу зареєстрували майже 50 000 нових випадків коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За останні 24 години в США зареєстрували близько 50 000 нових хворих коронавірус, що є новим антирекордом за весь час епідемії. У вівторок цей показник також був рекордним - 48 000 заражень. Нагадаємо, населення США - близько 308 000 000 осіб.

Найбільше випадків зареєстрували в Каліфорнії і Техасі — понад 8000 заражень в кожному зі штатів.

Рівно тиждень тому країна вперше досягла позначки в 40 000 випадків на добу.

Якщо раніше епіцентром епідемії в США був Нью-Йорк, зараз найбільш стрімко кількість хворих зростає в Каліфорнії, Арізоні і Нью-Мексико, Техасі, Флориді і Джорджії.

У зв'язку з цим губернатори штатів змінили свої плани з послаблення карантину.

Каліфорнія закриває бари і ресторани та встановлює ще низку обмежень на більшій території штату, де проживає близько 70% населення.

Губернатор Індіани також заявив, що подальші послаблення відкладаються як мінімум до середини липня.

Місто Нью-Йорк, де, на відміну від решти країни, ситуація починала налагоджуватися, також відмовилося від наміру дозволити ресторанам приймати відвідувачів всередині з понеділка, як анонсувалося раніше.

Кілька днів тому головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі зазначив, що якщо тенденція не зміниться, щоденний приріст нових заражень коронавірусу може досягти і 100 000.

Як повідомляли Українські Новини, пандемія коронавірусу в США забрала більше життів, ніж Перша світова війна.

Раніше Трамп висловлював надії на те, що від коронавірусу в США помруть не більш ніж 100 тисяч людей.

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