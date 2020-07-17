Грузія відкриє кордони для іноземців, які працюють віддалено іноземців

Грузія відкриє свої кордони для іноземців, які працюють віддалено в той час, які країна продовжила обмеження на перельоти до 31 липня.

Проте для цього потрібно буде залишитися в країні як мінімум на шість місяців та пройти 14-денний карантин за свій рахунок. Про це пише Georgia Today.

Проєкт призначений для іноземців, які є фрілансерами, працюють віддалено або можуть керувати своїм бізнесом з будь-якої точки світу.

Для того, щоб взяти участь в програмі, іноземцям потрібно буде пройти анкетування на спеціальній платформі, однак вона поки що не працює.

"Найближчим часом ми представимо наш проєкт для публічного обговорення, щоб цільові групи мали інформацію і почали заповнювати заявку, щоб подорожувати і управляти своїм бізнесом з Грузії", - сказала міністр економіки Натія Турнава.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз не відкриє кордони для українців ще мінімум два тижні. Станом на 14 липня, 25 країн відрили в'їзд для українських туристів; деякі країни вимагають в українських туристів негативні результати ПЛР-тестів.