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17 липня 2020, пʼятниця, 10:13 50
Економіка 2020-07-17T11:30:02+03:00
Українські Новини
Глава Ради НБУ Данилишин за зміну всього правління НБУ

Глава Ради НБУ Данилишин за зміну всього правління НБУ

Валерия Драгомирова
НБУ, Богдан Данилишин, Правління Національного банку
Нацбанк. Фото: НБУ
Нацбанк. Фото: НБУ

 За зміну всього правління Національного банку України виступає голова Ради НБУ Богдан Данилишин після того, як 16 липня Верховна Рада призначила головою Національного банку голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Наразі завдання - повернути Національний банк - Державі та народу України. Вважаю, що весь склад колишнього правління НБУ зразка 2014-2020 років має піти у відставку. Але з ким із заступників працювати - це справа нового глави НБУ", - написав він.

За його даними, якщо в НБУ зміниться склад правління (а його треба змінити на всі 100%), то будуть всі умови для проведення необхідних змін монетарної політики для стимулювання економічного зростання шляхом розвитку процесів кредитування виробництва за умови забезпечення цінової і фінансової стабільності.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.

Смолій був призначений на цю посаду 15 березня 2018 року.

Тим часом, Нацбанк переводить працівників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.

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