Ті, хто найбільше кричав і кричить про втрату незалежності НБУ, насправді його приватизували, — Данилишин

Ті, хто найбільше кричав і кричить про втрату незалежності НБУ – насправді його приватизували. Про це написав глава ради Національного банку україни Богдан Данилишин в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Наразі ті, хто найбільше кричав і кричить про втрату незалежності НБУ – насправді його приватизували. Це також підтвердження незалежності НБУ від держави Україна і повної залежності від МВФ і світових фінансових організацій", - сказав він. Він зазначив, що міжнародним партнерам України настав час не тільки говорити про незалежність НБУ, а реально, якщо це дійсно партнери, включатися у розвиток української економіки. "Реальна ціна цієї допомоги - прямі іноземні інвестиції - 1,7% ВВП - це один з найнижчих показників у світі. А розмов про підтримку - на цілих 10%", - зазначив Данилишин. За його словами, Нацбанк за останні 6 років став дійсно незалежним від держави, але досить залежним від окремих осіб та міжнародних структур. "Тому твердження міжнародних організацій про незалежність НБУ - просто блеф", - зазначив Данилишин. Як повідомляли Українські Новини, в МВФ відреагували на призначення нового голови Нацбанку. Крім того, ктпро такий Кирило Шевченко, якого призначили головою НБУ.