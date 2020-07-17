Ті, хто найбільше кричав і кричить про втрату незалежності НБУ, насправді його приватизували, — Данилишин

Ті, хто найбільше кричав і кричить про втрату незалежності НБУ – насправді його приватизували.

Про це написав глава ради Національного банку україни Богдан Данилишин в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Наразі ті, хто найбільше кричав і кричить про втрату незалежності НБУ – насправді його приватизували. Це також підтвердження незалежності НБУ від держави Україна і повної залежності від МВФ і світових фінансових організацій", - сказав він.

Він зазначив, що міжнародним партнерам України настав час не тільки говорити про незалежність НБУ, а реально, якщо це дійсно партнери, включатися у розвиток української економіки.

"Реальна ціна цієї допомоги - прямі іноземні інвестиції - 1,7% ВВП - це один з найнижчих показників у світі. А розмов про підтримку - на цілих 10%", - зазначив Данилишин.

За його словами, Нацбанк за останні 6 років став дійсно незалежним від держави, але досить залежним від окремих осіб та міжнародних структур.

"Тому твердження міжнародних організацій про незалежність НБУ - просто блеф", - зазначив Данилишин.

Як повідомляли Українські Новини, в МВФ відреагували на призначення нового голови Нацбанку. Крім того, ктпро такий Кирило Шевченко, якого призначили головою НБУ.