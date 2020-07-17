Каньє Уест зареєструвався кандидатом у президенти США

Відомий американський репер і чоловік Кім Кардашян Каньє Вест, який ще недавно передумав балотуватися в президенти, все ж зареєстрував заявку на участь у президентських виборах в США. Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляє відомство, він подав заявку на участь у виборах президента США і сплатив реєстраційний внесок у сумі 35 тисяч доларів.

Наголошується, що репер встиг подати документи виборчого округу штату Оклахома, оскільки в інших штатах він пропустив терміни подачі, в тому числі Флориді, яка могла принести йому багато голосів.

З форми для реєстрації кандидатів, яку заповнив Уест, стало відомо, що він буде брати участь у виборах від комітету "Каньє 2020".

Як повідомляли Українські Новини, днями стало відомо, що родичі репера стверджують, що бажання музиканта балотуватися в президенти є проявом біополярного психічного розладу.

Також раніше музикант дав інтерв'ю журналу Forbes, в якому заявив, що стоїть проти абортів і вакцинації, а також вважає коронавиурс проявом гніву Божого.