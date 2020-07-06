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06 липня 2020, понеділок, 11:43 10
Америка 2020-07-06T13:15:03+03:00
Українські Новини
Чоловік Кім Кардашьян Каньє Вест балотується в президенти США

Чоловік Кім Кардашьян Каньє Вест балотується в президенти США

Елизавета Кесельман
США, Кім Кардашьян, Каньє Вест, Вибори президента США 2020
Кім Кардашян і Каньє Вест. Фото:instagram.com/kimkardashian
Кім Кардашян і Каньє Вест. Фото:instagram.com/kimkardashian

Відомий американський репер і чоловік Кім Кардашьян Канні Вест, який став одним з найбільш оплачуваних музикантів в 2019 році за версією Forbes, заявив, що балотується в президенти США в цьому році. Про це виконавець написав на своїй сторніці у Twitter.

"Ми повинні виконати дану Америці обіцянку, вірячи в бога, об'єднавши наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на посаду президента Сполучених Штатів!", - написав він.

Свою публікацію він супроводив хештегом #2020VISION, втім, не вказав, від якої партії збирається висувати свою кандидатуру.

Рішення репера підтримали його дружина Кім Кардашян і винахідник Ілон Маск.

Як повідомляли Українські Новини, Вест заявляв про свої наміри перейти в політику ще восени 2019 року.

Крім того, під час інавгурації Трампа, репера Веста не запросили виступати на інавгурації Трампа.

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