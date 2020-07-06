Чоловік Кім Кардашьян Каньє Вест балотується в президенти США

Відомий американський репер і чоловік Кім Кардашьян Канні Вест, який став одним з найбільш оплачуваних музикантів в 2019 році за версією Forbes, заявив, що балотується в президенти США в цьому році. Про це виконавець написав на своїй сторніці у Twitter.

"Ми повинні виконати дану Америці обіцянку, вірячи в бога, об'єднавши наше бачення і будуючи наше майбутнє. Я балотуюся на посаду президента Сполучених Штатів!", - написав він.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Свою публікацію він супроводив хештегом #2020VISION, втім, не вказав, від якої партії збирається висувати свою кандидатуру.

Рішення репера підтримали його дружина Кім Кардашян і винахідник Ілон Маск.

Як повідомляли Українські Новини, Вест заявляв про свої наміри перейти в політику ще восени 2019 року.

Крім того, під час інавгурації Трампа, репера Веста не запросили виступати на інавгурації Трампа.