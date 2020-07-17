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17 липня 2020, пʼятниця, 08:17 13
Суспільство 2020-07-17T10:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні 6 років з дня катастрофи малазійського Boeing-777 в Донецькій області

Сьогодні 6 років з дня катастрофи малазійського Boeing-777 в Донецькій області

Валерия Драгомирова
Malaysia Airlines, Boeing-777, МН17
Місце падіння літака Malaysia Airlines в Донецькій області.
Місце падіння літака Malaysia Airlines в Донецькій області.

З дня катастрофи літака Boeing-777 рейсу MH17 Malaysia Airlines в Донецькій області сьогодні виповнюється 6 років. Літак був збитий в 2014 році 17 липня і впав в районі Тореза Донецької області.

Рейс МН17 здійснював переліт за маршрутом з Амстердама (Нідерланди) в Куала-Лумпур (Малайзія).

На борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Одразу після катастрофи літака на місці падіння була організована пошукова операція, проте бойовики самопроголошеної "Донецької народної республіки" оточили епіцентр події і не допускали до нього рятувальників і представників міжнародних організацій, неодноразово погрожуючи їм, кілька разів навіть відкривали вогонь.

Крім того, були захоплені бойовиками бортові самописці літака, пізніше передані Малайзії, яка, в свою чергу, передала їх Нідерландам.

Як повідомляли Українські Новини, президент Зеленський вірить, що винні в катастрофі літака Malaysia Airlines понесуть відповідальність. Тим часом у Нідерландах чотирьом фігурантам справи МН17 пред'явили звинувачення.

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