"Стрєлкову"-Гіркину і 3 бойовикам "ДНР" висунули підозру у падінні МН17 над Донбасом

Міжнародна слідча група висунула підозру 4 бойовикам самопроголошеної "Донецької народної республіки" в причетності до збиття літака Malaysia Airlines МН17 на Донбасі в 2014 році.

Про це сказав представник слідчої групи на прес-конференції в Нідерландах, передають Українські Новини.

Підозру висунуто колишньому "міністру оборони" т.зв. "ДНР" Ігорю Гіркіну (Стрєлкову), колишньому "начальнику головного розвідувального управління" т.зв. "ДНР" Сергію Дубінському (позивний "Хмурий") і його заступнику Олегу Пулатову (позивний "Гюрза").

Також підозру пред'явлено співробітнику "розвідки" "ДНР" Сергію Харченку (позивний "Крот")

Гіркін, Дубінський і Пулатов - громадяни Росії, а Харченко - громадянин України.

Всі вони підозрюються в тому, що сприяли транспортуванню на Донбас зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого було збито літак Malaysia Airlines 17 липня 2014 року із 298 людьми на борту.

Слідча група зазначила, що Гіркін діяв у координації з владою РФ.

Тим часом СБУ оголосила в розшук російського офіцера, причетного до катастрофи літака МН17 на Донбасі, а бойовика "ДНР", що охороняв уламки Malaysia Airlines, затримали.