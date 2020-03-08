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  • Зеленський вірить, що винні в катастрофі літака Malaysia Airlines понесуть відповідальність
08 березня 2020, неділя, 21:52 5
Політика 2020-03-08T23:30:01+02:00
Українські Новини
Зеленський вірить, що винні в катастрофі літака Malaysia Airlines понесуть відповідальність

Зеленський вірить, що винні в катастрофі літака Malaysia Airlines понесуть відповідальність

Ольга Фандорина
Malaysia Airlines, МН17, Володимир Зеленський, катастрофа МН17
Володимир Зеленський на
Володимир Зеленський на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Після того, як слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі малайзійського Boeing рейсу МН17, президент Володимир Зеленський вірить, що винні у смерті 298 осіб внаслідок аварії літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого на Донбасі 17 липня 2014 року, понесуть відповідальність.

Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter, передають Українські Новини.

"Вірю, що справедливість буде встановлена і винні понесуть відповідальність за загибель 298 осіб", - написав він.

Зеленський зазначив, що спільно з партнерами з Австралії, Бельгії, Малайзії та Нідерландів українські фахівці провели висококласну роботу по збору доказів по справі МН17.

Він зазначив, що 9 березня розпочнеться розгляд даної справи в суді в Гаазі.

Раніше Українські Новини повідомляли, що Державна прикордонна служба затримала колишнього бойовика, який здійснював охорону місця аварії літака Malaysia Airlines рейсу МН17. Пізніше суд заарештував охоронця місця катастрофи за підозрою в участі в угрупованні "ДНР".

Пасажирський Boeing компанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 році здійснював рейс з Амстердаму в Куала-Лумпур. Літак збили в небі над непідконтрольної частиною Донбасу. В результаті загинули 298 чоловік з 10 держав. Слідство підтвердило, що літак збили ракетою "Бук", привезеної на окуповану територію Донбасу з Росії.

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