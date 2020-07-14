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14 липня 2020, вівторок, 05:30 10 Інфографіка
Фінанси 2020-07-14T06:45:03+03:00
Українські Новини
Пенсійний стаж можна докупити: скільки коштує рік і як це зробити

Пенсійний стаж можна докупити: скільки коштує рік і як це зробити

Надежда Комендантова
ПФУ, Страховой стаж, пенсія, пенсійний стаж
Пенсія. Фото: dengi.ua
Пенсія. Фото: dengi.ua

Громадяни України, кому не вистачить стажу для виходу на пенсію в 60 років, можуть докупити. І чим раніше це зробити, тим дешевше доведеться заплатити. Водночас після пенсійної реформи українці зможуть отримувати дві або три пенсії замість однієї.

Про це розповіли на гарячій лінії Пенсійного фонду України. Як пояснили фахівці ПФУ, є два способи доотримати стаж. Перший: якщо ви ще не досягли пенсійного віку, але офіційно не працюєте і розумієте, що стажу вам не вистачить, пише Обозреватель.

"В такому випадку в податковій службі за місцем реєстрації можна укласти добровільну угоду про сплату єдиного соціального внеску з мінімальної зарплати. На сьогодні це 1039 грн на місяць. Сума мінімальної пенсії при цьому становить 1712 грн. Тобто ви зараз заплатите тисячу, а потім отримаєте 1,7 тисячі", – розповіли в ПФУ.

Особливість такого способу полягає в тому, що стаж купується по одному місяцю. Аналогічно тому, як ви працювали б і самі сплачували ЄСВ. Тобто якщо для пенсії залишився рік і вам не вистачає двох років, такий спосіб вам не підійде – все одно доведеться використовувати другий метод.

Другий – якщо вам вже виповнилося 60 років і потрібно купити одразу кілька років стажу. У такому разі розмір ЄСВ сплачується у подвійному розмірі. Наприклад, 2078 грн на місяць або 24,9 тис. за рік.

"Сума сплаченого єдиного внеску не може бути менше двох мінімальних. При цьому громадяни самостійно визначають період, за який можуть укласти договір про добровільну участь. Якщо ви 8 років тому не працювали два роки, можете доплатити за ті роки", – розповідають в ПФУ.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію. Який стаж потрібен для виходу на пенсію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у Пенсійному фонді спростували інформацію про підвищення виплат на 11%.

Тим часом, пенсії в Україні знову підвищать вже з 1 вересня.

 

 

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