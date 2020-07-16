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16 липня 2020, четвер, 22:18 5
Зовнішня політика 2020-07-16T22:45:01+03:00
Українські Новини
Україна домовилася про безвізовий режим з Гренадою

Україна домовилася про безвізовий режим з Гренадою

Надежда Комендантова
Дипломат, Безвізовий режим, Безвіз, Дипломатична місія, Гренада
Гренада Фото: Vkap з Англійська Вікіпедія
Гренада Фото: Vkap з Англійська Вікіпедія

Тоді як за три роки безвізу українці найчастіше їздили в Італію, Німеччину і Польщу, Україна і Гренада ввели безвізовий режим поїздок громадян.

Про це сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Гренади про скасування візових вимог", — сказано в ньому.

Договір дозволяє безвізові поїздки громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів з метою туризму або іншої неоплачуваної діяльності.

Документ набуде чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

МЗС нагадує, що Україна і Гренада встановили дипломатичні відносини 26 вересня 2019 року, після чого домовились про безвіз.

Наразі акредитованого посла Гренади в Україні немає, тому на підписання угоди про скасування візових вимог був уповноважений посол Фірер.

Гренада— острівна держава на південному-сході Карибського моря.

Як повідомляли Українські Новини, українці та громадяни інших країн поза шенгенської зони повинні раз на 3 роки, починаючи з 2021 року, платити 7 євро за дозвіл в'їзду на територію країн Європейського Союзу. 

Також Україна ввела безвіз для британців на рік.

 

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