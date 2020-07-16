Україна домовилася про безвізовий режим з Гренадою

Тоді як за три роки безвізу українці найчастіше їздили в Італію, Німеччину і Польщу, Україна і Гренада ввели безвізовий режим поїздок громадян. Про це сказано в повідомленні Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини. "Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і посол Гренади в Російській Федерації Олег Фірер підписали угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Гренади про скасування візових вимог", — сказано в ньому. Договір дозволяє безвізові поїздки громадян України і Гренади строком на 90 днів протягом 180 днів з метою туризму або іншої неоплачуваної діяльності. Документ набуде чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур. МЗС нагадує, що Україна і Гренада встановили дипломатичні відносини 26 вересня 2019 року, після чого домовились про безвіз. Наразі акредитованого посла Гренади в Україні немає, тому на підписання угоди про скасування візових вимог був уповноважений посол Фірер. Гренада— острівна держава на південному-сході Карибського моря. Як повідомляли Українські Новини, українці та громадяни інших країн поза шенгенської зони повинні раз на 3 роки, починаючи з 2021 року, платити 7 євро за дозвіл в'їзду на територію країн Європейського Союзу. Також Україна ввела безвіз для британців на рік.