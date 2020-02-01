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01 лютого 2020, субота, 16:30 24
Суспільство 2020-02-01T16:36:06+02:00
Українські Новини
ЄС офіційно запроваджує нові правила видачі віз

ЄС офіційно запроваджує нові правила видачі віз

Таня Войтюк
Безвізовий режим, Безвіз, Шенгенська зона, швейцарія
Євросоюз. ЄС, Фото: pixabay
Євросоюз. ЄС, Фото: pixabay

Європейський союз офіційно оголосив про те, що з 2 лютого вволятся нові правила видачі віз для громадян третіх країн для перебування на території країн ЄС.

Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Наголошується, що ніяких змін у візовій політиці для країн, що мають безвізовий режим з Євросоюзом, не буде. Зокрема, нові правила спростять для законних відвідувачів процедуру запитів на візу для в'їзду в Європу, полегшать розвиток туризму, спорту і бізнесу, і одночасно нададуть більше ресурсів для протидії ризику незаконної міграції і загрозам для внутрішньої безпеки.

Правила будуть поширюватися на громадян всіх країн, які потребують оформлення віз для подорожей в ЄС таких країн на сьогодні налічується 105.

Нові правила передбачають, що короткострокові візи для громадян третіх країн необхідні для в'їзду в 22 країни ЄС, які є членами Шенгенської зони. Такі правила поширюються на чотири асоційовані з ЄС країни - Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Короткострокові візи дозволяють подорожувати по всіх країнах ЄС тривалістю до 90 днів у будь-який період протягом 180 днів.

За оновленими правилами, заявники можуть подавати заявки на візу за шість місяців (9 місяців для подорожей морським транспортом) до запланованої подорожі, замість трьох місяців. Спрощена процедура отримання багаторазових віз тривалістю від 1 до 5 років, для їх отримання заявники можуть оформляти подання в електронному вигляді. Заявки на візи консульські установи ЄС повинні розглядати не більш 15 діб, в окремих випадках цей термін може збільшуватися до 45 діб.

Як повідомляли Українські Новини, українцям за "безвіз" з ЄС доведеться подавати заявки перед поїздкою.

Тим часом Польща легально працевлаштовує українців, які приїхали з безвизу.

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