За три роки безвізу найчастіше українці їздили в Італію, Німеччину та Польщу

49 млн поїздок до країн Європейського Союзу українці зробили за 3 роки безвізового режиму, хоч бували випадки відмов у в'їзді.. Про це сказано в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Сьогодні рівно три роки, як громадяни України з біометричними паспортами отримали можливість безвізових поїздок у країни Європейського Союзу (крім Ірландії), а також в Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію, які входять в Шенгенську зону, але не є членами ЄС", — сказано в ньому.

Наголошується, що процес перетину державного кордону для українців став значно простішим і комфортнішими, адже для безвізової поїздки крім документа необхідно мати медичну страховку, зворотні квитки і при необхідності підтвердити місце проживання в європейській країні і наявність певної суми коштів.

Зазначено, що з початку дії безвізового режиму (з 11 червня 2017 року) українці в цілому здійснили майже 49 млн поїздок в країни ЄС як за біометричними так і не біометричними документами.

За даними Держприкордонслужби, найбільша кількість українців користуються кордоном з Польщею, далі йде Угорщина і Румунія, і дещо менше Словаччина.

Крім того, українці все частіше користувалися авіаційним сполученням, тоді як морське сполучення є найменш популярним.

При цьому пасажиропотік українців у країни ЄС щороку зростає.

Зокрема в 2018 році кількість поїздок було на рівні 17,5 млн, а в минулому році вони становили - 18,65 млн. Перші місяці 2020 року також не стали винятком, проте далі на ситуацію вплинула епідемія захворювання на коронавірусну інфекцію, через яку більшість країн обмежили в'їзд, а регулярне міжнародне авіаційне сполучення призупинилося.

Так, згідно з аналізом, в січні і лютому цього року українці в країни ЄС їздили 3 млн разів, а за аналогічний період 2019 - 2,3 млн.

"Окремо зазначимо, що хоча в даний час із загальної статистику не виділяються громадяни, які перетинають кордон, використовуючи біометричні паспорти, проте попередні роки свідчать про зростання кількості таких мандрівників. Зокрема, за другий рік безвиза кількість українців, які надавали перевагу безвізовим поїздкам (виключно за біометричними паспортами), зросла у 4,2 рази порівняно з першим роком", — сказано в повідомленні.

Також наголошується, що у 2019-2020 роках перелік популярних для відвідування країн ЄС українці значно розширили.

Якщо у 2017 році найбільшим попитом користувалися такі країни як Італія, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, то потім цей список поповнився ще й Австрією, Грецією, Іспанією, Італією і Чехією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці та громадяни інших країн не з шенгенської зони повинні раз у 3 роки, починаючи з 2021 року, платити 7 євро за дозвіл в'їзду на територію країн Європейського Союзу.

Однак платний "безвіз" для українців переноситься на 2022 рік.