В Естонії громадянин України загинув у ДТП, розігнавшись до 230 км\год

В Естонії вранці 21 червня під час ДТП на трасі з Талліна в Лаагри загинув 43-річний українець. Про це повідомляє ERR. "Автомобіль Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу, після чого в'їхав в огорожу, а потім - в опору моста, який зараз будується. В результаті зіткнення авто перекинулося на дах і впало на металеві конструкції, встановлені для будівництва", — повідомили в правоохоронних органах. В автомобілі був тільки 43-річний громадянин України, який помер від отриманих ушкоджень на місці події. Як повідомили в поліції пізніше, він перебував в Естонії на підставі візи. Обставини інциденту і характер ушкоджень, з слів правоохоронців, вказують на те, що водій перевищив встановлений ліміт швидкості - 50 км\/год. Слідів гальмування на місці події не виявили, українець не був пристебнутий ременем безпеки. Посол України в Естонії Мар'яна Беца зазначила, що "посольство працює з компетентними органами Естонії для з'ясування всіх обставин страшної трагедії". Як повідомляли "Українські Новини", в Польщі через зсув під завалами загинув українець. Також у Польщі заарештували таксиста, який навмисно переїхав українця. Крім того, у Польщі зіткнулися цементовоз і Mazda, загинув українець.