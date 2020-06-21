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21 червня 2020, неділя, 21:47 24
Європа 2020-06-22T11:30:05+03:00
Українські Новини
В Естонії громадянин України загинув у ДТП, розігнавшись до 230 км\год

В Естонії громадянин України загинув у ДТП, розігнавшись до 230 км\год

Ольга Фандорина
ДТП, Естонія, українець
Автомобіль. Фото: Pixabay
Автомобіль. Фото: Pixabay

В Естонії вранці 21 червня під час ДТП на трасі з Талліна в Лаагри загинув 43-річний українець. Про це повідомляє ERR.

"Автомобіль Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу, після чого в'їхав в огорожу, а потім - в опору моста, який зараз будується. В результаті зіткнення авто перекинулося на дах і впало на металеві конструкції, встановлені для будівництва", — повідомили в правоохоронних органах.

В автомобілі був тільки 43-річний громадянин України, який помер від отриманих ушкоджень на місці події. Як повідомили в поліції пізніше, він перебував в Естонії на підставі візи.

Обставини інциденту і характер ушкоджень, з слів правоохоронців, вказують на те, що водій перевищив встановлений ліміт швидкості - 50 км/год.

Слідів гальмування на місці події не виявили, українець не був пристебнутий ременем безпеки.

Посол України в Естонії Мар'яна Беца зазначила, що "посольство працює з компетентними органами Естонії для з'ясування всіх обставин страшної трагедії".

Як повідомляли "Українські Новини", в Польщі через зсув під завалами загинув українець. Також у Польщі заарештували таксиста, який навмисно переїхав українця.

Крім того, у Польщі зіткнулися цементовоз і Mazda, загинув українець.

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