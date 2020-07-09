Естонія заборонила компанії Wizz Air здійснювати польоти з Талліна в Україну

Угорська компанія-лоукостер Wizz Air, ще нещодавно отримала дозвіл літати в 5 європейських країн, серед яких і Естонія, що отримала розпорядження від Міністерства економіки і комунікацій Естонії про заборону вчинення польотів між Таллінном і Києвом до кінця липня. Про це повідомляє естонське видання ERR.

Як передає видання, рішення було прийнято через високий рівень захворюваності в Україні.

Комерційний директор Талліннського аеропорту сказав, що польоти були припинені з цього понеділка, причому заборона на польоти діє до 28 липня, коли міністерство знову розгляне це питання.

Він також зазначив, що рейси, в основному використовуються українськими робітниками, виявилися популярними.

Наголошується, що зміна графіка торкнулося поновленого 17 червня рейсу Київ-Таллінн і відкритих 4 липня маршрутів Львів-Таллінн і Харків-Таллінн.

Останній рейс з Києва в Естонію Wizz Air виконав 6 липня. Зі Львова і Харкова в Таллінн лоукостер злітав тільки один раз - 4 липня.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 810 до 51 224, кількість померлих від захворювання - на 21 людини до 1 327 проти попередньої доби, при цьому кількість нових випадків зросла на 0,37%, кількість нових летальних випадків - знизилася на 8,7%.