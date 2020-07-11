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  • В Україні розпочали збирати урожай ранніх яблук. Ціни на фрукт вдвічі дорожчі минулорічних
11 липня 2020, субота, 06:30 6
Економіка 2020-07-11T07:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні розпочали збирати урожай ранніх яблук. Ціни на фрукт вдвічі дорожчі минулорічних

В Україні розпочали збирати урожай ранніх яблук. Ціни на фрукт вдвічі дорожчі минулорічних

Елена Новикова
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Ранні яблука в липні 2020 року продаються в 2 рази дорожче, ніж у минулому році. Фото: pixabay
Ранні яблука в липні 2020 року продаються в 2 рази дорожче, ніж у минулому році. Фото: pixabay

Садівники південного регіону України приступили до збирання ранніх яблук, в той час, як в Україні сезон динь розпочався на два тижні пізніше. Виробники заявляють, що цього року сезон розпочався на тиждень пізніше через несприятливі погодні умови у весняний період, а ціни зросли вдвічі, порівняно з початком минулого сезону. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Так, повідомляється, що ціни на перші партії ранніх яблук українські господарства встановили на рівні 15-24 грн/кг ($0,56-0,89/кг), що в середньому майже у 2 рази дорожче, ніж на початку минулого сезону.

Активність оптових покупців поки досить низька, оскільки місцеві садівники пропонують раннє яблуко невеликими обсягами, більш великі партії цих фруктів з'являться на ринку вже в найближчі 2 тижні.

При цьому, попит на ранні сорти яблук на сьогодні оцінюється як стриманий, незважаючи на те, що в поточному сезоні валовий збір цих фруктів істотно нижче від торішнього. Українські садівники сподіваються, що темпи збуту яблука прискоряться, а ціни почнуть зростати з виходом на ринок яблук пізніх сортів.

Як повідомляли Українські Новини, ціни на черешню впали вдвічі до 25-40 гривень за кілограм.

Також в Україні овочі борщового набору різко подешевшали.

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