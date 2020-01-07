Один українець з'їдає на рік понад 6 кг: Україна оновила рекорд з імпорту бананів

В той час, як вартість новорічних фруктів зросла на 10%, в Україну активно везуть імпортні фрукти, зокрема, мандарини і банани. При цьому країна за 2019 рік оновила історичний рекорд імпорту бананів.

Про це свідчать попередні оцінки аналітиків Української плодоовочевої асоціації (УПОА), повідомляє Еast-fruit.

Так, експерти оцінюють імпорт бананів в Україну за 12 місяців 2019 року в 270-275 тис. тонн, що на 8-9% більше, ніж попередній рекорд, встановлений в 2018 році.

"Характерно, що рекордний обсяг імпорту бананів в Україну відзначається на тлі зростаючого виробництва українських фруктів і ягід та скорочення чисельності споживачів після втрати контролю над АР Крим і кількома районами Донецької і Луганської областей. Навіть у 2013 і 2014 роках імпорт бананів був менше, ніж у 2019 році. А це говорить про ще більш різке зростання споживання цих екзотичний фруктів в розрахунку на одного жителя України", - розповіла директор з розвитку УПОА Катерина Звєрєва.

За оцінками УПОА, в 2019 році кожен житель України вперше спожив в середньому понад 6 кг бананів за рік. Таким чином середньодушове споживання бананів зросло на 20-22% порівняно з 2013 року.

Як повідомляли Українські Новини, Україна збільшила імпорт овочів і фруктів на 37%.

В структурі імпорту найбільшу частку займали цитрусові - 22% (137 млн доларів) і банани - 20% (126,4 млн доларів).