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16 липня 2020, четвер, 16:50 7
Транспорт 2020-07-16T17:30:02+03:00
Українські Новини
Номери-двійники: замість джипа поліція оштрафувала вантажний причіп

Номери-двійники: замість джипа поліція оштрафувала вантажний причіп

Кира Молчанова
Штраф, Перевищення швидкості, відеофіксація, Фотофіксація
Штрафи за порушення ПДР. Фото: Pixabay
Штрафи за порушення ПДР. Фото: Pixabay

Система автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху, яка запрацювала 1 червня, зафіксувала в Києві порушення iшвидкісного режиму автомобілем преміум-класу ACURA, але оштрафувала вантажний причіп SCHMITZ з такими ж номерами, який стояв у цей час у Донецькій області.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів Сергій Бурлаков.

"Ось вантажний причіп. Він стоїть на базі в Донецькій області. А ось авто ACURA, яке катається по Києву. Як думаєте у якого транспортного засобу ліві номери?" — написав він.

Він підкреслив, що відрізнити причіп від легкового автомобіля ACURA досить легко. У поліції працює центр обробки даних, який повинен був перевіряти коректність інформації. Але штраф прийшов на власника причепа SCHMITZ. І ця марка вказана в постанові.

Вантажний причіп. Фото: Facebook Сергій БурлаковВантажний причіп. Фото: Facebook Сергій Бурлаков

Повідомлення про порушення. Фото: Facebook Сергій БурлаковПовідомлення про порушення. Фото: Facebook Сергій Бурлаков

Автомобіль-порушник. Фото: Facebook Сергій БурлаковАвтомобіль-порушник. Фото: Facebook Сергій Бурлаков

Як повідомляли Українські Новини, система фото - і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) в Київській області за день зафіксувала понад 35 тис. випадків перевищення швидкості.

А за перші 10 днів роботи водіїв наштрафували на 1,4 млн гривень за перевищення швидкості.

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