Номери-двійники: замість джипа поліція оштрафувала вантажний причіп

Система автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху, яка запрацювала 1 червня, зафіксувала в Києві порушення iшвидкісного режиму автомобілем преміум-класу ACURA, але оштрафувала вантажний причіп SCHMITZ з такими ж номерами, який стояв у цей час у Донецькій області. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів Сергій Бурлаков. "Ось вантажний причіп. Він стоїть на базі в Донецькій області. А ось авто ACURA, яке катається по Києву. Як думаєте у якого транспортного засобу ліві номери?" — написав він. Він підкреслив, що відрізнити причіп від легкового автомобіля ACURA досить легко. У поліції працює центр обробки даних, який повинен був перевіряти коректність інформації. Але штраф прийшов на власника причепа SCHMITZ. І ця марка вказана в постанові. Вантажний причіп. Фото: Facebook Сергій Бурлаков Повідомлення про порушення. Фото: Facebook Сергій Бурлаков Автомобіль-порушник. Фото: Facebook Сергій Бурлаков Як повідомляли Українські Новини, система фото - і відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) в Київській області за день зафіксувала понад 35 тис. випадків перевищення швидкості. А за перші 10 днів роботи водіїв наштрафували на 1,4 млн гривень за перевищення швидкості.