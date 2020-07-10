Кабмін запропонував на посаду віцепрем'єра з питань промисловості ексголову Держкосмосу Уруського

Колишнього голову Державного космічного агентства Олега Уруского прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити віцепрем'єр-міністром- міністром стратегічних галузей промисловості. Відповідний проєкт постанови №3827 зареєстрований в Раді 10 липня, передають Українські Новини. 57-річний Уруський в 1996-2000 роках керував управлінням в апараті Ради національної безпеки і оборони. З 2000 по 2003 рік обіймав посаду першого заступника голови Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу, а з 2003 по 2005 рік очолював департамент у секретаріаті Кабінету Міністрів. В 2005 році був призначений першим заступником міністра промислової політики. З січня по серпень 2015 року Уруський очолював Держкосмос. У квітні 2020 року він був призначений директором інжинірингової компанії "Прогрестех-Україна". Як повідомляли Українські Новини, 8 липня Кабмін призначив головою Держводагентства Валентина Шліхту. Також Кабмін призначив першим заступником міністра закордонних справ колишнього першого заступника міністра інформаційної політики Еміне Джапарову.