Вночі в Одесі обвалився будинок. З-під завалів вивели 24 людини

10 червня о 3:09 в Одесі по вул. Ясна, 10 сталося обвалення частини будівлі чотириповерхового житлового будинку (1912 року побудови) на 10 квартир (зареєстровано 35 осіб, проживало 24 людини). З будинку виведено 24 жителів. Це не перший випадок обвалення будинку за останній час. Про це сказано в повідомленні ДержНС.

Повідомляється, що в зруйнованій частины будинку розташовані 5 квартир, в яких проживало 10 осіб. Проводяться роботи з відключення газопостачання, після чого будуть розпочаті роботи з розбору завалів.

Розгорнуто штаб з ліквідації аварії. Від ДержНС залучено понад 50 представників особового складу та 6 од. техніки, у тому числі один кінологічний розрахунок. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав в Twitter, що жертв наразі немає.

Обвалення будинку в Одесі. Фото: Twitter/@AvakovArsen

Як повідомляли "Українські Новини", у травні 2020 року в Одесі обвалилася частина житлового будинку: стіна з першого по третій поверхи.

Раніше в будівлі поліції в Одесі впала стеля, постраждали два правоохоронці.