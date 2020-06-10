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10 червня 2020, середа, 08:38 12
Події 2020-06-10T10:15:02+03:00
Українські Новини
Вночі в Одесі обвалився будинок. З-під завалів вивели 24 людини

Вночі в Одесі обвалився будинок. З-під завалів вивели 24 людини

Валерия Драгомирова
Одеса, Обвалення будинку, надзвичайна ситуація
Обвал будинку в Одесі. Фото: Twitter/@AvakovArsen
Обвал будинку в Одесі. Фото: Twitter/@AvakovArsen

10 червня о 3:09 в Одесі по вул. Ясна, 10 сталося обвалення частини будівлі чотириповерхового житлового будинку (1912 року побудови) на 10 квартир (зареєстровано 35 осіб, проживало 24 людини). З будинку виведено 24 жителів. Це не перший випадок обвалення будинку за останній час. Про це сказано в повідомленні ДержНС.

Повідомляється, що в зруйнованій частины будинку розташовані 5 квартир, в яких проживало 10 осіб. Проводяться роботи з відключення газопостачання, після чого будуть розпочаті роботи з розбору завалів.

Розгорнуто штаб з ліквідації аварії. Від ДержНС залучено понад 50 представників особового складу та 6 од. техніки, у тому числі один кінологічний розрахунок. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав в Twitter, що жертв наразі немає.

Обвал будинку в Одесі. Фото: Twitter/@AvakovArsenОбвалення будинку в Одесі. Фото: Twitter/@AvakovArsen

Як повідомляли "Українські Новини", у травні 2020 року в Одесі обвалилася частина житлового будинку: стіна з першого по третій поверхи. 

Раніше в будівлі поліції в Одесі впала стеля, постраждали два правоохоронці. 

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