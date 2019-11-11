У будівлі поліції в Одесі обвалилася стеля, постраждали два правоохоронця

Двоє співробітників Національної поліції отримали травми і були госпіталізовані в лікарню через обвалення стелі в приміщенні обласного управління Нацполіції на вулиці Єврейській, 12 в Одесі.

Про це Українським Новинам повідомив представник управління Нацполіції в Одеській області.

Над центральною драбиною обвалилася стеля.

Постраждали поліцейські, які йшли по сходах у момент обвалення.

Офіційних коментарів від поліції поки немає.

Як повідомляли Українські Новини, в Миколаєві мешканка багатоповерхівки померла від інсульту через стелю, яка впала.

Також 5 жовтня в Дніпрі евакуювали студентів гуртожитку, у будівлі якого тріснула одна зі стін. Було встановлено обвалення ґрунту приблизно два на три метри з пошкодженням частини будівлі гуртожитку. Був прийнятий ряд невідкладних рішень. Заборонено перебування у гуртожитку. Огороджена територія в радіусі 70 метрів.

Раніше в Києві обвалилися бетонні плити будівлі, постраждала померла в кареті "швидкої".