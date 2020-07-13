При евакуації загиблого із зони ООС загинув військовий медик

Військовий медик загинув у результаті обстрілу в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

Про це сказано в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"Внаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець був поранений, а ще один — отримав бойове поранення", — сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, у понеділок бойовики обстріляли трьох військовослужбовців, які повинні були евакуювати тіло загиблого українського військового, який підірвався на невідомому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Зайцево.

Одержавши підтвердження режиму тиші група евакуації в білих касках з розпізнавальними знаками не встигла дійти до тіла полеглого кілька метрів.

У цей час бойовики відкрили вогонь на поразку з стрілецької зброї.

Група відійшла, але військовий медик поспішив на допомогу пораненому.

В цей момент противник знову почав обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Медик загинув.

Зараз тіла загиблих і поранений воїн знаходяться на місці обстрілу. Тривають переговори з СММ ОБСЄ щодо їх евакуації.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 16 раз обстріляли позиції сил ООС 12 липня, включаючи житлові будинки, 5 військових поранено та 1 особу травмовано.

Також 12 липня бойовики обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, 2 військових загинули.