Топ-10 пляжів у Києві, де можна купатися: як дістатися

Перший місяць літа добігає кінця, на вулиці температура повітря не опускається нижче +30 градусів, і так як раніше синоптик повідомила про коротке літо і ранню осінь, це означає, що пора по повній увірватися в пляжний сезон. Для того, щоб приємно і корисно провести своє літо, КМДА склала список кращих київських пляжів, де можна і потрібно купатися, 8 з них претендують на нагороду "Блакитний прапор".

Чорторий - р. Дніпро, біля парку "Муромець".

До пляжу "Чорторий" можна дістатися автомобілем - по Північному мосту, з'їзд ліворуч відразу після нього.



Громадським транспортом - до станції метро "Почайна", після чого маршруткою або тролейбусом до зупинки "Парк Дружби Народів".

Пляж "Чорторий". Фото: kyivmaps.com

Вербний - озеро Вербне, метро "Почайна", вул. Приозерна.

Пляж знаходиться недалеко від станції метро "Почайна", біля Оболонської набережної, також поблизу проспект Степана Бандери. Якщо їхати з Лівого берега, то можна перетнути Дніпро по Північному мосту. Обираючи громадський транспорт, можна віддати перевагу двом маршрутам: від метро Оболонь їздить маршрутка №582 (дорога займе не більше 10 хвилин), далі пройтися пішки до озера, або від "Почайної" дійти до місця призначення.

Пляж "Вербний". Фото: kyivmaps.com

Пуща-Водиця - ставок Горащиха, на р. Котурка, у Пущі-Водиці (8-ма лінія).

Починаючи зі станції метро "Академмістечко", потрібно знайти автобус 30, 391, 719. Або ж можна поїхати з "Нивок" на автобусі 226. Їхати потрібно до зупинки вул. Юнкерова. А звідти по вул. Юнкерова йти до перетину з вул. 8-я лінія. Ось ви і на місці.

Пляж в Пущі-Водиці. Фото: kyivmaps.com

Райдуга, озеро Райдуга, вул. Райдужна.



Якщо їхати на машині, то краще обирати шлях через Північний міст, а далі по проспекту Генерала Ватутіна в бік Лісового масиву. Потім повернути праворуч, на вулицю Райдужну, об'їхати озеро, потрапити на вулицю Марка Черемшини і через хвилину ви на місці.

Зі станції метро "Дарниця" до пляжу їздять маршрутка № 578 і тролейбус № 30, вийти треба на зупинці «Райдужній» і пройти ще 15 хвилин. Також можна дістатися до пляжу від метро "Лівобережна", "Лісова" або "Почайна". З "Почайної" також їздять міські електрички.

Пляж "Райдуга". Фото: kyivmaps.com

Золотий - р. Дніпро, острів Венеціанський.

Дістатися до пляжу "Золотий" можна на машині, а можна громадським транспортом. Особливість пляжу - віддаленість від метро. Необхідно доїхати до станції метро "Гідропарк", потім дійти до Передмостної Слобідки (у зворотний бік від Венеціанського мосту), а потім ще півтора кілометра майже під міст Патона.

Пляж "Золотий". Фото: kyivmaps.com

Молодіжний - р. Десенка, острів Долобецький.

До пляжу можна дістатися на машині, проте місця для паркування не передбачені. На громадському транспорті маршрут наступний: необхідно доїхати до станції метро "Гідропарк", після чого пройтися до Венеціанського мосту, далі 300 метрів прямо, і по ліву сторону буде знаходитися пляж.

Пляж "Молодіжний". Фото: kyivmaps.com

Венеція – протока Венеціанська, острів Долобецький.





На громадському транспорті необхідно доїхати до станції метро "Гідропарк", після чого пройтися до Венеціанського мосту - пляж буде знаходитися по праву сторону.

Венеціанский острів. Фото: kyivmaps.com

Центральний – р. Дніпро, остров Труханів.





Якщо ви вирішили їхати на машині, потрібно в першу чергу їхати до Північного проспекту, далі через Північний міст виїхати на вулицю Труханівську і по ній направлятися до пляжу, який знаходиться недалеко від вулиці Паркова дорога, що біля Пішохідного мосту. Парковки, як такої, немає, але місце для стоянки транспорту є. Щоб доїхати громадським транспортом, потрібно прибути на станцію метро "Поштова площа", а від неї по Пішохідному мосту дійти до пляжу (він знаходитися прямо біля дороги).

Пляж "Центральний ": Фото: kyivmaps.com

Тельбін – озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;





Озеро Тельбін знаходиться в масиві Березняки, що в Дніпровському районі. Доїхати на автомобілі можна через Дарницький міст і далі по Дарницькому шосе, біля станції міської електрички «Лівий берег» повернути наліво. Можна поїхати на метро, ​​найближча станція - "Гідропарк", також можна поїхати на електричці. А потім залишається пройтися пішки кілька хвилин.

Пляж "Тельбін". Фото: kyivmaps.com

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