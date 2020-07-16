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16 липня 2020, четвер, 15:28 11
Зовнішня політика 2020-07-16T17:15:03+03:00
Українські Новини
ЄС виділив Україні €105 млн на підтримку реформ та малого бізнесу

ЄС виділив Україні €105 млн на підтримку реформ та малого бізнесу

Ирина Николенко
реформи в Україні, допомога єс, Малий бізнес
Європейський союз і Україна
Європейський союз і Україна

Європейський Союз виділив Україні 105 млн євро на підтримку реформ і малого бізнесу в той час, як Верховна Рада планує підтримати промислові підприємства.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

"Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина підписала 3 угоди з Європейською комісією на фінансування нових програм допомоги ЄС для України на 105 млн євро. Це фінансування надається в рамках пакету допомоги Євросоюзу Україні, спрямованого на підтримку малого бізнесу, реформ і подолання наслідків епідемії COVID-19", – йдеться в ньому.

Стефанишина зазначає, що допомога від ЄС буде спрямована на низку напрямів – від посилення можливостей органів влади та надання експертних консультацій щодо проведення реформ до інвестування в малі фермерські господарства та інноваційні гранти для розвитку малих і середніх підприємств.

За її словами, втілення цих програм буде стимулювати розвиток економіки України, а також дозволить більш ефективно протидіяти викликам у сфері охорони здоров'я.

Так, 60 млн євро буде виділено на програму технічного співробітництва в 2020 році для підвищення спроможності органів влади проводити реформи щодо угоди про асоціацію.

Також міністерства отримають експертну підтримку при розробці і впровадженні реформ.

Ця програма дозволить поліпшити якість законодавчих процесів у парламенті, впровадити необхідні реформи в сфері охорони здоров'я і т. д.

25 млн євро будуть спрямовані на реалізацію програми підтримки ЄС для розвитку сільського господарства і малих фермерських господарств в Україні.

Завдяки цій програмі малі фермерські господарства зможуть отримати додаткову грантову підтримку, консультації і нові навички для розвитку власного виробництва, а також для купівлі землі.

Крім того, програма дозволить удосконалити управління ресурсами в рибному та лісовому господарствах.

20 млн євро буде виділено на програму "EU4BUSINESS Підтримка малих і середніх підприємств в Україні".

Програма передбачає надання грантів для інноваційних проєктів з розвитку малих і середніх підприємств, створення нових робочих місць і розвитку бізнесу на рівні місцевих громад, а також удосконалення економічної політики у цій сфері відповідно з найкращими міжнародними практиками.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський розраховує на співпрацю з Євросоюзом у закупівлі вакцини проти коронавірусу.

Також Європейський Союз допоможе Україні подолати наслідки повеней в західних регіонах країни.

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