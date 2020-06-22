Рада допоможе промисловості в рамках 3-го пакету заходів щодо боротьби з COVID-19, – Корнієнко

Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна Рада України розробляє ініціативи щодо підтримки промислових підприємств України в рамках 3-го пакету заходів щодо боротьби з наслідками коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив бізнес-портал UaProm.

"У 3-му пакет заходів щодо боротьби з наслідками коронавірусу COVID-19 будуть ініціативи з підтримки української промисловості, а не лише малого та середнього бізнесу. Зараз на тлі стагнації світової економіки звужуються ринки збуту української промисловості, і завдання держави допомагати великим підприємствам", - сказав Корнієнко в ході візиту на електросталеплавильне підприємство "Інтерпайп Сталь" у понеділок, 22 червня.

Крім того, за його словами, в Кабінеті Міністрів буде створена окрема посада віце-прем'єра з питань промисловості та оборонно-промислового комплексу (ОПК), який стане координувати дії з розвитку промисловості в Україні.

Відповідаючи на питання про зростаючий протекціонізм в світі на тлі пандемії COVID-19, Корнієнко зазначив Україна, не порушуючи Угоду про асоціацію з Європейським Союзом і норми Світової організації торгівлі (СОТ), повинна в першу чергу зосередитися на підтримці тих галузей, які "вже добре працюють, допомагати їм шукати ринки збуту, запустити роботу експортно-кредитного агентства, яке буде допомагати експортерам".

"І, звичайно ж, ми говоримо в тій чи іншій мірі про підвищення частини українського виробництва у спільних проектах, так звана локалізація", - констатував глава партії.

Нагадаємо, в квітні 2020 року порівняно з квітнем попереднього року промвиробництво в Україні знизилася на 16,2%. Реальний валовий внутрішній продукт України в 1-му кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом попереднього року скоротився на 1,3%.