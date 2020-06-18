Україна розраховує на співпрацю з ЄС у закупівлі вакцини проти коронавірусу, – Зеленський

Тоді як Україна почала переговори про закупівлю вакцини від коронавірусної інфекції після її завершення клінічних випробувань, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на співпрацю з Євросоюзом у закупівлі вакцини проти COVID-19. Про це сказано в повідомленні прес-служби Офісу Президента за результатами відеоконференції лідерів східного партнерства, передають Українські Новини.

"Україна розраховує на співпрацю з ЄС у закупівлі вакцини проти COVID-19, як тільки вона буде виготовлена", — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна зі свого боку також підтримувала європейських партнерів.

Зокрема, українські медики прийшли на допомогу італійським колегам, а українські літаки доставляли медичні вантажі в багато країн Євросоюзу.

"Впевнений, гасло Stronger Together сьогодні актуальне, як ніколи", — додав Президент.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що Зеленський пообіцяв виплатити 1 млн доларів українському винахіднику вакцини від коронавірусу.

Тим часом, кількість нових випадків коронавірусу за добу досягло чергового антирекорду – 829 осіб заразилися Covid-19.