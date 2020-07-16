Опубліковано фото Юпітера, який наблизився на мінімальну відстань до Землі

У ніч на 15 липня Юпітер виявився близько до Землі. Фото: Волинські Новини

У ніч на 15 липня Юпітер виявився близько до Землі. Фото: Волинські Новини

Найбільша планета Сонячної системи Юпітер разом з чотирма супутниками - Іо, Європа, Каллісто і Ганімед - в ніч на 15 липня перебувала до Землі ближче, ніж зазвичай. Планету було видно з Землі, тому що вона повністю освітлювалась сонячним світлом.

Це астрономічне явище помітили у Луцьку, пише агенство "Волинські Новини".

Наголошується, що Юпітер досяг піку протистояння 14 липня 2020, близько 11:00 за київським часом і наблизився до Землі на мінімальну відстань 15 липня близько 13:00 годин. Планета розташовувалася перед сузір'ям Стрільця.

В ніч на 15 липня Юпітер виявився близько до Землі. Фото: Волинські Новини

В ніч на 15 липня Юпітер пройшов на мінімальній відстані від Землі. Фото: Волинські Новини

Юпітер перебуває в цьому положенні приблизно кожні 13 місяців - саме стільки потрібно Землі, щоб обігнути один раз Сонце Юпітера.

З кожним роком ця планета досягає протистояння на місяць пізніше. У минулому, 2019 році, це сталося 10 червня. Наступного разу це астрономічне явище пройде 19 серпня 2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, над Землею пролетіла рідкісна комета Neowise (офіційна назва C/2020 F3).

Крім того, в NASA назвали дату запуску космічної місії на Марс.