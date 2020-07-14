Сьогодні Юпітер буде найближче до Землі. Коли спостерігати за планетою

Сьогодні найбільша планета Сонячної системи Юпітер буде знаходитися ближче до Землі, ніж зазвичай. Крім того, в небі можна побачити комету комету C/2020 F3, також її називають кометою NEOWISE. 14 липня на нічному небі вона найяскравіша і має великі видимі розміри, а також за нею можна спостерігати з Землі, передають Українські Новини.

Сьогодні гігантська планета опиниться ближче до Землі, і вона буде повністю освітлюватися сонячним світлом. Планета здасться неймовірно яскравою і буде проглядатися всю ніч і буде яскравішою ніж інші зірки на вечірньому небі. Це найкращий період для спостережень і отримання фотографій Юпітера.

В телескоп середнього розміру можна побачити деякі деталі хмарних смуг, а хороший бінокль дозволить розглянути чотири великих супутники.

Юпітер досягне піку близько 11:00 за київським часом і наблизиться до Землі на мінімальну відстань 15 липня близько 13:00 за київським часом. Планета буде розташовуватися перед сузір'ям Стрільця.

Раніше Українські Новини повідомляли, у липні 2020 року Юпітер опинився ближче до Землі, його можна буде добре розглянути з телескопа середнього розміру, також очікується метеоритний потік Південні дельта-Аквариди.

Крім того, 4 липня можна було спостерігати унікальне явище – парад планет.