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16 липня 2020, четвер, 10:10 21
Медицина 2020-07-16T12:00:04+03:00
Українські Новини
В Україні збільшилася кількість госпіталізованих від коронавірусу. Серед них 36 дітей

В Україні збільшилася кількість госпіталізованих від коронавірусу. Серед них 36 дітей

Елена Новикова
МОЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні
Лікарня. Фото:pixabay
Лікарня. Фото:pixabay

За минулу добу, 15 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні зросла на 1,4%, кількість нових летальних випадків - на 20% в той же час були госпіталізовані 226 хворих з коронавірусною інфекцією. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Були госпіталізовані 226 осіб", - сказав він.

Серед 848 осіб, у яких 15 липня була підтверджена коронавірусна інфекція, 36 дітей і 51 медпрацівник.

Всього з початку епідемії захворіли 4 003 дитини і 7 591 медпрацівник.

Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я, з початку епідемії госпіталізація знадобилася 14 884 пацієнтам.

Підключення до апарату штучної вентиляції легенів за весь час епідемії потребували 449 хворих на коронавірусну інфекцію.

При цьому станом на ранок 16 липня у лікарнях перебуває 3 755 пацієнтів, 79 з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

На амбулаторному лікуванні за весь час епідемії перебував 41 571 пацієнт.

Серед тих, шо одужали 5 270 медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, 14 липня були госпіталізовані 224 хворих на коронавірусну інфекцію.

Також в МОЗ розповіли, де можна здати тест на коронавірус для припинення самоізоляції.

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