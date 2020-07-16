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16 липня 2020, четвер, 14:02 8
Верховна Рада і партії 2020-07-16T16:00:03+03:00
Українські Новини
Фінзвіти партій з'являться у відкритому доступі в спеціальному Реєстрі, – НАЗК

Фінзвіти партій з'являться у відкритому доступі в спеціальному Реєстрі, – НАЗК

Виолетта Чайковская
НАЗК, Фінансування партій, фінзвіти партій
Звіт. Фото: pixabay.com
Звіт. Фото: pixabay.com

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) запустило у тестовому режимі Єдиний державний реєстр звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру після старту перевірки способу життя чиновників їх деклараціям.

Про це на пресконференції повідомив голова НАзК Олександр Новіков, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми запускаємо в дослідну тестову експлуатацію Е-реєстр звітів політичних партій", - сказав він.

Створення Реєстру до 16 липня було передбачено законом "Про політичні партії".

В тестовому режимі реєстр доступний партіям з електронного підпису.

Водночас, оскільки термін подачі звітності був продовжений у зв'язку з карантином, внесені до Реєстру дані поки не будуть вважатися НАЗК юридичним документом, і подавати звітність партіям необхідно буде, як і раніше, у паперовому вигляді.

"На першому етапі ми даємо доступ тільки політичним партіям, щоб доопрацювати його для промислової експлуатації. НАЗК буде працювати над тим, щоб запровадити реєстр в промислову експлуатацію якомога швидше і щоб усі дані стали доступними для широкої громадськості", - сказав Новіков.

Після запуску Реєстру в промислову експлуатацію звітність подаватиметься політичними силами виключно в електронному вигляді.

НАЗК зазначає, що до появи Реєстру партії подавали звіти в паперовій формі та на електронному носії (флешки або CD-диску), при цьому роздруковані звіти найбільших партій тільки за один квартал займали цілі коробки і важили десятки кілограмів.

НАЗК могло публікувати тільки відскановані звіти політсил і щоб знайти необхідну інформацію в цих документах, потрібно було багато зусиль і часу.

Реєстр створений для спрощення процесу надання звітності партіями і забезпечення кращого доступу громадян до цієї інформації.

"Жодної копійки коштів платників податків на Реєстр не витрачено. Він створений за рахунок коштів міжнародної допомоги", - запевнив голова НАЗК.

Його створення профінансовано міжнародними донорами – Агентством США з міжнародного розвитку, Департаментом міжнародного розвитку Великобританії та Міністерством закордонних справ Канади.

Терміни повноцінного запровадження Реєстру в експлуатацію НАЗК не назвало.

Як повідомляли Українські Новини, НАЗК розподілило 71 млн гривень на фінансування парламентських партій у 2-му кварталі (квітень-червень)

акож НАЗК призупинило держфінансування "Слуги народу" до кінця року.

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