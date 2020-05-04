підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 травня 2020, понеділок, 15:50 13
Верховна Рада і партії 2020-05-04T18:01:13+03:00
Українські Новини
На фінансування партій у другому кварталі виділили 71 млн гривень

На фінансування партій у другому кварталі виділили 71 млн гривень

Ярина Вацяк
Батьківщина, Голос, НАЗК, Верховна Рада, Слуга народу, Фінансування партій, Євросолідарність, ОПЗЖ
Верховна Рада
Верховна Рада

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) розподілило 71 млн гривень на фінансування парламентських партій у 2-му кварталі (квітень-червень) в той час, як у держбюджеті-2020 Рада "урізала" фінансування Міносвіти.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"30 квітня Національне агентство із запобігання корупції забезпечило перерахування політичним партіям коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності... Загальна сума перерахованих коштів - 70,9 млн гривень", - йдеться в ньому.

Наголошується, що держфінансування у 2-му кварталі 2020 року отримали 5 парламентських партій:

  1. "Слуга народу" - 35,1 млн гривень.
  2. "Європейська солідарність" - 6,6 млн гривень.
  3. "Голос" - 4,7 млн гривень.
  4. "Опозиційна платформа - За життя" - 10,6 млн гривень.
  5. "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 6,7 млн гривень.

Крім цього, "Голосу" і "Європейської Солідарності" додатково перераховано по 3,5 млн гривень за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу.

Як повідомляли Українські Новини, Рада планує в 9 разів скоротити розмір грошової застави на місцевих виборах.

Раніше фінансування місцевих виборів у 2020 скоротили на 1 млрд гривень.

Більше новин про: Батьківщина Голос НАЗК Верховна Рада Слуга народу Фінансування партій Євросолідарність ОПЗЖ

Депутат Олександр Ткаченко отримав 19 тисяч гривен...
У "антиколомойський закон" внесено понад 13 тис. п...
НАЗК призупинила держфінансування "Слуги народу" д...
СБУ просить Раду вирішити проблему неконтрольовано...
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня
За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів
Новини
Пом'якшення карантину: вірусолог розповів, як запобігти сплеску захворюваності 17:55
Володимир Парипа: "Екстренна служба "104" не може піти на карантин" 17:52 Прес-реліз
СБУ просить Раду вирішити проблему неконтрольованого зростання "зеленої" генерації 17:51 Документ
Кабмін планує ввести адаптивний карантин в областях з високим рівнем захворюваності COVID-19 17:39 Інфографіка
Топ-20 медичних інновацій за 20 років, - рейтингове дослідження 17:33
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
"Епіцентр" та діти чиновників. Куди пішло більше мільярда гривень з бюджету на боротьбу з COVID-19 20:45
За добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб 17:07
Під Києвом поліцейські затримали бездомного громадянина Росії, який погрожував влаштувати вибух у селі 14:35
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
більше новин
Мер Черкас Бондаренко готовий до публічної зустрічі з Зеленським
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok