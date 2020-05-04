На фінансування партій у другому кварталі виділили 71 млн гривень

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) розподілило 71 млн гривень на фінансування парламентських партій у 2-му кварталі (квітень-червень) в той час, як у держбюджеті-2020 Рада "урізала" фінансування Міносвіти.

Про це йдеться в повідомленні НАЗК в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"30 квітня Національне агентство із запобігання корупції забезпечило перерахування політичним партіям коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їх статутної діяльності... Загальна сума перерахованих коштів - 70,9 млн гривень", - йдеться в ньому.

Наголошується, що держфінансування у 2-му кварталі 2020 року отримали 5 парламентських партій:

"Слуга народу" - 35,1 млн гривень. "Європейська солідарність" - 6,6 млн гривень. "Голос" - 4,7 млн гривень. "Опозиційна платформа - За життя" - 10,6 млн гривень. "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 6,7 млн гривень.

Крім цього, "Голосу" і "Європейської Солідарності" додатково перераховано по 3,5 млн гривень за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу.

Як повідомляли Українські Новини, Рада планує в 9 разів скоротити розмір грошової застави на місцевих виборах.

Раніше фінансування місцевих виборів у 2020 скоротили на 1 млрд гривень.