НАЗК призупинила держфінансування "Слуги народу" до кінця року

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) призупинило держфінансування партії "Слуга народу" за 3-й і 4-й квартали 2020 року на загальну суму 70 млн гривень.

Про це сказано в повідомленні на сайті НАЗК, передають Українські Новини.

"30 квітня Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зупинило фінансування політичної партії "Слуга народу" на 3-й і 4-й квартали 2020 року", - сказано в ньому.

Зазначається, що фінансування призупинено у зв'язку зі зверненням партії 23 квітня про бажання перенаправити ці кошти на потреби українських медиків і засоби їх захисту від пандемії коронавірусу (COVID-19).

При цьому загальна сума коштів, від яких відмовилася партія, становить понад 70 млн гривень.

Згідно з повідомленням, агентство готує звернення до Міністерства фінансів про можливість зменшення НАЗК видатків за бюджетною програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій".

Мінфін повинен прийняти рішення про перенаправлення цих коштів.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні третій день поспіль зростає кількість нових хворих на коронавірус.



Крім того, в Україні майже дві тисячі медиків захворіли на коронавірус, 8 підключені до ШВЛ-апарату.