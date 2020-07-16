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16 липня 2020, четвер, 09:40 30
Суспільство 2020-07-16T12:00:04+03:00
Українські Новини
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа

Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа

Елена Новикова
Відпочинок за кордоном, Коронавірус, Covid-19, відпустка за кордоном
Пандемія коронавірусу. Фото. Pixabay
Пандемія коронавірусу. Фото. Pixabay

Кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін вважає, що за кордон цього літа краще не їхати і пересидіти цей період вдома, адже ризик заразитися на коронавірус залишається попри те, що в українців є можливість провести відпустку в 25 країнах світу.

Про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".

Так, епідеміолог вважає, що точно не варто їхати молоді, яка буде проводити час у нічних клубах або в інших закритих приміщеннях.

"Тому що молодь потім повернеться додому, можливо, з безсимптомним перебігом Covid -19, приїде в гості до своїх батьків, бабусі чи дідуся і інфікує їх. Тому завжди треба оцінювати ризики і розуміти: їхати чи ні. Перед тим, як кудись летіти, варто дізнатися: яка у іншій країні ситуація, чи немає там спалахів. Треба також звертати увагу, чи є якісна припливно-витяжна система вентиляції в готелях", - сказав епідеміолог.

Також Андрій Александрін вважає, що багато люди вже не вірять в існування Covid-19.

"Раджу таким людям поїхати в інфекційну лікарню і подивитися на тяжких хворих і запитати у лікарів, як часто такі пацієнти помирають", - зазначив лікар.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні смертність і захворюваність від коронавірусу в Україні продовжують зростати.

Також у ВООЗ заявили про погіршення ситуації з коронавірусом у світі.

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