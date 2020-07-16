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16 липня 2020, четвер, 13:15 7
Судова влада 2020-07-16T14:00:02+03:00
Українські Новини
КС почав розгляд конституційність "антиколомойського" закону про банки

КС почав розгляд конституційність "антиколомойського" закону про банки

Анна Рудык
Конституційний Суд, антиколомоський закон, закон про банки
Конституційний Суд. Фото: sud.ua
Конституційний Суд. Фото: sud.ua

Конституційність закону про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, відомий як "антиколомойський закон" почав розгляд Конституційний Суд.

Засідання почалося о 10:00, передають Українські Новини.

Конституційне подання від 64 депутатів Верховної Ради надійшло в суд 11 червня.

Конституційне провадження було відкрито 8 липня.

Депутати просять КС визнати неконституційними низку положень закону.

КС вирішив розглянути це провадження у формі письмового слухання, тобто без заслуховування депутатів, представника Ради в КС.

Таким чином, суд перейшов до закритої частини розгляду справи для прийняття рішення, яке буде оприлюднене на сайті КС.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Дубінський і Поляков пропонують скасувати "антиколомойський" банківський закон.

Також "антиколомойський" закон проголосувала нова коаліція в Раді з прихильників Зеленського, Порошенка і Вакарчука. Законопроєкт встановлює, що у разі визнання банку неплатоспроможним його власники мають право вимагати через суд відшкодування, для розрахунку якого будуть залучатися міжнародні аудитори, яких обиратиме суд.

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