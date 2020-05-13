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13 травня 2020, середа, 14:50 13
Верховна Рада і партії 2020-05-13T17:00:04+03:00
Українські Новини
За "антиколомойский" закон проголосувала нова коаліція в Раді з числа прихильників Зеленського, Порошенка і Ва

За "антиколомойский" закон проголосувала нова коаліція в Раді з числа прихильників Зеленського, Порошенка і Вакарчука

Сергій Паламаренко
Голос, Верховна Рада України, Слуга народу, Євросолідарність, неплатоспроможні банки, Ситуативна коаліція
Верховна Рада (ілюстрація). Фото: wikipedia
Верховна Рада (ілюстрація). Фото: wikipedia

Сьогодні, 13 травня, Верховна Рада України на позачерговому засіданні прийняла "антиколомойский" банківський закон, на прийнятті якого наполягав Міжнародний валютний фонд (МВФ). А саме парламент цим законом заборонив повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам.

За прийняття в цілому законопроекту №2571-д проголосували 270 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Уточнимо, що даний закон був прийнятий завдяки зусиллям ситуативної коаліції з числа проголосувавших 270 народних депутатів. А саме 200 нардепів - від фракції "Слуга народу", 23 - від "Європейської солідарності", 18 - від "Голосу", 16 - від депутатської групи "За майбутнє", 10 - позафракційних, 3 - від депгрупи "Довіра".

Проти проголосували 29 депутатів фракції "Опозиційна платформа - За життя", 13 депутатів "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", 5 - "Слуги народу", 2 - "За майбутнє", 2 - позафракційних. Також 15 депутатів "Слуги народу" утрималися, 11 - не голосували.

Закон встановлює, що в разі визнання банку неплатоспроможним його власники мають право вимагати через суд відшкодування, для розрахунку якого будуть залучатися міжнародні аудитори, яких обиратиме суд.

Підрахований аудитором обсяг капіталу (якщо він є), власник може одержати назад у грошовій формі. Також він може претендувати на компенсацію упущеної вигоди і моральної шкоди.

Крім цього, закон наділяє Національний банк України додатковими повноваженнями. Зокрема, НБУ зможе вимагати зміни складу ради або правління банку, якщо він вважає їх неефективними, а також зобов'язати банк визначати пов'язаних осіб до здійснення операцій з ними.

Нагадаємо, 31 березня подібна ситуативна коаліція з числа народних депутатів від фракцій "Слуга народу", "Євросолідарність" і "Голос" проголосувала за відкриття ринку землі.

Як повідомляли Українські Новини, ухвалення земельної реформи та заборона повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам є умовою для старту нової програми співпраці між Україною та МВФ.

Раніше Зеленський приїхав у Раду, де розглядають законопроект про банки у 2-му читанні.

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