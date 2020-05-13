Рада заборонила повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам

Верховна Рада на позачерговому засіданні заборонила повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам.

За прийняття в цілому законопроєкту №2571-д проголосували 270 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.



Кабмін 12 грудня 2019 зареєстрував у Раді законопроєкт №2571. Потім було зареєстровано низку альтернативних документів.



Депутат Ярослав Железняк 30 березня повідомив, що профільний комітет парламенту підтримав законопроєкт №2571-д, але в редакції уряду.



Законопроєкт встановлює, що в разі визнання банку неплатоспроможним його власники мають право вимагати через суд лише відшкодування, для розрахунку якого будуть залучатися міжнародні аудитори, яких обиратиме суд.



Підрахований аудитором обсяг капіталу (якщо він є), власник має право повернути собі в грошовій формі.



Також він може претендувати на компенсацію упущеної вигоди та моральної шкоди.



Крім цього, законопроєкт наділяє Нацбанк додатковими повноваженнями.

Зокрема, НБУ зможе вимагати зміни складу ради або правління банку, якщо він вважає їх неефективними, а також зобов'язати банк визначати пов'язаних осіб до здійснення операцій з ними.



При цьому з 270 депутатів проголосували за закон 200 - від фракції "Слуга народу", 23 - від "Європейської солідарності", 18 - від "Голосу", 16 - від депутатської групи "За майбутнє", 10 - від позафракційних, 3 - від депгрупи "Довіра".



Проти проголосували 29 депутатів фракції "Опозиційна платформа - За життя", 13 депутатів "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", 5 - "Слуги народу", 2 - "За майбутнє", 2 - позафракційних.



Також 15 депутатів "Слуги народу" утрималися, 11 - не голосували.

Як повідомляли Українські Новини, ухвалення земельної реформи та заборона повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам є умовою для старту нової програми співпраці між Україною і Міжнародним валютним фондом.

Раніше Зеленський приїхав у Раду, де розглядають законопроєкт про банках у 2-му читанні.