В Україні більше 1800 мільйонерів, — Податкова служба

Поки під час карантину близько 50 тисяч українців втратили роботу, 1 761 мільйонерів задекларували доходи за 2019 рік з початку деклараційної кампанії.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби, передають Українські Новини.

"Деклараційна кампанія в Україні триває, громадяни декларують отримані в 2019 доходи і визначають з них податкові зобов'язання. Станом на 1 квітня доходи понад 1 млн гривень задекларували 1761 фізична особа", — йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в березні найбільш активно декларували доходи понад 1 млн гривень жителі Києва (702 особи), Харківської (143 особи), Дніпропетровської (129 осіб) та Київської (103 особи) областей.

Вказується, що такими громадянами з отриманих доходів визначені податкові зобов'язання до сплати в бюджет у розмірі 234,4 млн гривень: 206,7 млн гривень - податку на доходи фізосіб і 27,6 млн гривень - військового збору.

За вказаний період найбільша сума до сплати в бюджет у розмірі 24,9 млн гривень (21,4 млн гривень податку на доходи фізосіб і 3,5 млн гривень військового збору) визначена мешканцем Львівської області (від отримання іноземних доходів).

Податкові зобов'язання у розмірі понад 8 млн гривень задекларированв двома громадянами - бенефіціарними власниками українських підприємств (жителями Одеської області і Києва).

Так, мешканкою Одеської області задекларовано до сплати в бюджет 8,3 млн гривень доходу від продажу корпоративних прав, а жителем Києва - 8,8 млн гривень з іноземних доходів.

Зазначається, що на даний момент кампанія декларування доходів триває, а подати декларацію про майновий стан і доходи громадяни можуть в електронному кабінеті.

Як повідомляли Українські Новини, Державна податкова служба продовжила термін подання річної декларації про майновий стан і доходи до 1 липня.

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов, а також три його заступника протягом декількох місяців отримували надбавку у розмірі 300% окладу "за інтенсивність праці" і ще по 300% окладу "за виконання особливо важливої роботи".