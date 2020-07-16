Сьогодні в прокат виходить китайська кримінальна драма "Озеро диких гусей"

В той час, як 9 липня пройшов показ романтичної комедії "Нотр-Дам", в Україні у четвер, 16 липня виходить в обмежений прокат кримінальна драма "Озеро диких гусей". Режисером і автором сценарію картини виступив Дяо Інань, майстер фестивального неонуара. Про це йдеться в повідомленні Arthouse Traffic. 16 липня в український прокат виходить китайська кримінальна драма "Озеро диких гусей". Головний герой фільму, лідер невеликої банди, займається крадіжкою мотоциклів. Під час однієї з розборок він випадково вбиває поліцейського і стає ціллю номер один для поліції та влади. В бігах чоловік зустрічає повію – обидва загнані в глухий кут і шукають із нього вихід. Світова прем'єра "Озера диких гусей" відбулася в основному конкурсі Каннського кінофестивалю: стрічка увійшла до п'ятірки найкращих в традиційному рейтингу від Screen Daily. "Лиховісне нічне сновидіння. Візуальний шедевр", – писали про фільм The Guardian. В Україні фільм був вперше показаний в рамках 3-го щорічного фестивалю "Київський тиждень критики". Кадр з фільму "Озеро диких гусей" Дяо Інанна "Озеро диких гусей", режисер Дяо Инань. Кадр з фільму Момент з фільму Дяо Інанна "Озеро диких гусей" Попередній фільм Дяо Інаня, драматичний трилер "Чорне вугілля, тонкий лід", був відзначений "Золотим ведмедем" Берлінського кінофестивалю, а актор Ляо Фань, який знявся і в "Озері диких гусей", – призом "Срібний ведмідь". "Мої головні герої долають страхи – страх смерті, страх зради. Вони ризикують власним життям, аби повернути собі людську гідність. Цей благородний дух був у класичній китайській філософії та літературі. Мені він теж близький, і я хотів би передати його у фільмі", – коментує задумку режисер. Зйомки картини проходили в китайському місті Ухань – за сюжетом, події фільму розгортаються саме в цьому "місті ста озер". Кадр з фільму "Озеро диких гусей" Фільм "Озеро диких гусей" виходить в український прокат Як повідомляли Українські Новини, в кінці березня відбулася онлайн-прем'єра комедії "Мої думки тихі" Антоніо Лукича. Олег Сенцов отримає з держбюджету $1 млн, щоб зняти свій другий фільм.