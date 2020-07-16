Сьогодні в прокат виходить китайська кримінальна драма "Озеро диких гусей"

В той час, як 9 липня пройшов показ романтичної комедії "Нотр-Дам", в Україні у четвер, 16 липня виходить в обмежений прокат кримінальна драма "Озеро диких гусей". Режисером і автором сценарію картини виступив Дяо Інань, майстер фестивального неонуара. Про це йдеться в повідомленні Arthouse Traffic.

16 липня в український прокат виходить китайська кримінальна драма "Озеро диких гусей". Головний герой фільму, лідер невеликої банди, займається крадіжкою мотоциклів. Під час однієї з розборок він випадково вбиває поліцейського і стає ціллю номер один для поліції та влади. В бігах чоловік зустрічає повію – обидва загнані в глухий кут і шукають із нього вихід.

Світова прем'єра "Озера диких гусей" відбулася в основному конкурсі Каннського кінофестивалю: стрічка увійшла до п'ятірки найкращих в традиційному рейтингу від Screen Daily.

"Лиховісне нічне сновидіння. Візуальний шедевр", – писали про фільм The Guardian.

В Україні фільм був вперше показаний в рамках 3-го щорічного фестивалю "Київський тиждень критики".

Кадр з фільму "Озеро диких гусей" Дяо Інанна

"Озеро диких гусей", режисер Дяо Инань. Кадр з фільму

Момент з фільму Дяо Інанна "Озеро диких гусей"

Попередній фільм Дяо Інаня, драматичний трилер "Чорне вугілля, тонкий лід", був відзначений "Золотим ведмедем" Берлінського кінофестивалю, а актор Ляо Фань, який знявся і в "Озері диких гусей", – призом "Срібний ведмідь".

"Мої головні герої долають страхи – страх смерті, страх зради. Вони ризикують власним життям, аби повернути собі людську гідність. Цей благородний дух був у класичній китайській філософії та літературі. Мені він теж близький, і я хотів би передати його у фільмі", – коментує задумку режисер.

Зйомки картини проходили в китайському місті Ухань – за сюжетом, події фільму розгортаються саме в цьому "місті ста озер".

Кадр з фільму "Озеро диких гусей"

Фільм "Озеро диких гусей" виходить в український прокат

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