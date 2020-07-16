підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Життя
  • Афіша
  • Сьогодні в прокат виходить китайська кримінальна драма "Озеро диких гусей"
16 липня 2020, четвер, 13:41 5
Афіша 2020-07-16T14:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в прокат виходить китайська кримінальна драма "Озеро диких гусей"

Сьогодні в прокат виходить китайська кримінальна драма "Озеро диких гусей"

Елена Новикова
Прем'єра фільму, Arthouse Traffic, Озеро диких гусей, Дяо Інань

В той час, як 9 липня пройшов показ романтичної комедії "Нотр-Дам", в Україні у четвер, 16 липня виходить в обмежений прокат кримінальна драма "Озеро диких гусей". Режисером і автором сценарію картини виступив Дяо Інань, майстер фестивального неонуара. Про це йдеться в повідомленні Arthouse Traffic.

16 липня в український прокат виходить китайська кримінальна драма "Озеро диких гусей". Головний герой фільму, лідер невеликої банди, займається крадіжкою мотоциклів. Під час однієї з розборок він випадково вбиває поліцейського і стає ціллю номер один для поліції та влади. В бігах чоловік зустрічає повію – обидва загнані в глухий кут і шукають із нього вихід.

Світова прем'єра "Озера диких гусей" відбулася в основному конкурсі Каннського кінофестивалю: стрічка увійшла до п'ятірки найкращих в традиційному рейтингу від Screen Daily. 

"Лиховісне нічне сновидіння. Візуальний шедевр", – писали про фільм The Guardian.

В Україні фільм був вперше показаний в рамках 3-го щорічного фестивалю "Київський тиждень критики".

Кадр з фільмуКадр з фільму "Озеро диких гусей" Дяо Інанна

"Озеро диких гусей", режисер Дяо Инань. Кадр з фільму

Момент з фільму Дяо ІнаннаМомент з фільму Дяо Інанна "Озеро диких гусей"

Попередній фільм Дяо Інаня, драматичний трилер "Чорне вугілля, тонкий лід", був відзначений "Золотим ведмедем" Берлінського кінофестивалю, а актор Ляо Фань, який знявся і в "Озері диких гусей", – призом "Срібний ведмідь".

"Мої головні герої долають страхи – страх смерті, страх зради. Вони ризикують власним життям, аби повернути собі людську гідність. Цей благородний дух був у класичній китайській філософії та літературі. Мені він теж близький, і я хотів би передати його у фільмі", – коментує задумку режисер.

Зйомки картини проходили в китайському місті Ухань – за сюжетом, події фільму розгортаються саме в цьому "місті ста озер".

Кадр з фільмуКадр з фільму "Озеро диких гусей"

ФільмФільм "Озеро диких гусей" виходить в український прокат

Як повідомляли Українські Новини, в кінці березня відбулася онлайн-прем'єра комедії "Мої думки тихі" Антоніо Лукича.

Олег Сенцов отримає з держбюджету $1 млн, щоб зняти свій другий фільм.

Більше новин про: Прем'єра фільму Arthouse Traffic Озеро диких гусей Дяо Інань

Рада призначила головою НБУ Шевченка
Відсьогодні Болгарія дозволила авіаперельоти з України
Новини
Харків'яни за період карантину скоротили заборгованість за газ 13:58 Прес-реліз
У Києві поліцейські за підтримки бійців КОРДу затримали викрадачів бізнесмена Сергія Ткаченка, – Андрій Крищенко 13:44
В СБУ запустили оновлену версію MISP-UA для протидії кіберзагрозам 13:26
Нацполіція заявляє про випадки невірної ідентифікації номерів системою автоматичної фіксації порушень ПДР 13:23 Документ
КС почав розгляд конституційність "антиколомойського" закону про банки 13:15
більше новин
Експерти вітають легалізацію грального бізнесу і сподіваються на якнайшвидше підписання закону Президентом 14:47
Легалізації грального бізнесу недостатньо, необхідно врегулювати його оподаткування, - експерти 15:09
Податок GGR треба вводити після системи онлайн моніторингу грального бізнесу, - експерти 14:57
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино 15:21
більше новин
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов 12:03
Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 13:45
В Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль 09:34
Рада сьогодні розгляне створення 133 укрупнених районів і призначення місцевих виборів 08:48
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
більше новин
У Києві після антирекорду знизилася кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok