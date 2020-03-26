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26 березня 2020, четвер, 00:22 3
Життя 2020-03-26T00:24:09+02:00
Українські Новини
25 березня відбулася онлайн-прем'єра комедії "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча

25 березня відбулася онлайн-прем'єра комедії "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча

Елена Новикова
Трейлер фільму, Фільми, Мої думки тихі, Артхаус Трафік, Антоніо Лукіч, онлайн-прем'єра

В той час, як визначили почесного посла VІІ Чилдрен Кінофесту, комедія "Мої думки тихі" Антоніо Лукича з Ірмою Вітовською в головній ролі з 25 березня доступна для онлайн-перегляду. Її можна подивитися на сервісі інтернет-телебачення OLL.TV. Про це йдеться в повідомленні пресслужби "Артхаус Трафік".

Так, повідомляється, що стрічка повинна була з'явитися в легальному доступі в кінці весни, однак у зв'язку з карантинними заходами було прийнято рішення влаштувати онлайн-прем'єру раніше.

 

За сюжетом, зазнавши безліч невдач у роботі та особистому житті, молодий звукорежисер з Києва Вадим отримує шанс почати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати шансом назавжди покинути "незручну Україну" і відправитися в "привабливу Канаду". Подалі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі стає найменш підходящий для цього людина – мама Вадима. У головних ролях: Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський.

Кадр з фільмуКадр з фільму "Мої думки тихі". Фото: Arthouse Traffic

Автори закликають залишатися вдома і підтримувати національний кінематограф домашніми легальними переглядами.

"Саме зараз людям необхідно відволіктися і згадати, що таке сміх і любов рідних і близьких людей, навіть якщо ви і ваша мама, бабуся знаходитеся в різних будинках, ви можете влаштувати сеанс одночасного перегляду дистанційно. Повірте, вам буде про що поговорити відразу після фільму", – прокоментував продюсер стрічки Дмитро Суханов.

Наголошується, що комедія "Мої думки тихі" вийшла у широкий український прокат 16 січня 2020. Касові збори стрічки склали майже 10 млн гривень, у кінотеатрах її подивилися понад 108 тисяч глядачів.

"Зараз стрічка доступна для онлайн-перегляду тільки на території України, але ми працюємо над тим, щоб глядачі в багатьох країнах змогли подивитися її на локальних платформах", – коментує продюсер Алла Біла.

"Мої думки тихі" – повнометражний дебют Антоніо Лукича. Вперше фільм був показаний на Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах, де "Мої думки тихі" удостоїлися Спеціальної премії журі.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні пройде VII Чилдрен Кінофест з безкоштовними показами фільмів.

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