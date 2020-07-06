В Україні 9 липня покажуть романтичну комедію "Нотр-Дам"

Після того, як у Києві запрацювали кінотеатри, 9 липня в Україні покажуть французьку романтичну комедію "Нотр-Дам". Про це повідомляє Артхаус Трафік.

Метушливий світ головної героїні, парижанки Мод майже повністю складається з незручних питань, примх колишнього чоловіка і причіпок істеричного начальника. Незважаючи на це, дівчина встигає піклуватися про двох дітей і займатися архітектурою – і випадково виграє конкурс на реставрацію площі великого собору Нотр-Дам. Ця кумедна помилка дозволяє їй не тільки заново побудувати свою кар'єру, але і почати романтичну пригоду в найкращому місці для кохання – Парижі.

Режисеркою, сценаристом і виконавцем головної ролі у фільмі виступила француженка Валері Донзеллі.

"Париж – моє набуте рідне місто, і я хотіла висловити свою любов до нього. Місту живеться непросто з часів терористичних атак 2015 року, і останні роки ми ніби перебуваємо в постійному хаосі. Париж навіть став звучати по-іншому — зараз ми часто чуємо виття поліцейських сирен. Я хотіла повернути красу міста на перший план, але при цьому не применшувати щоденне життя парижан", — коментує фільм Валері.

Зйомки картини пройшли на території собору до руйнівної пожежі, що сталася в квітні 2019 року:

"За час зйомок я регулярно відвідувала Нотр-Дам, я прив'язалася до нього, я відчувала всі рани, які завдав будівлі вогонь. Ми стали останніми, хто вів зйомку зовні і всередині собору. І тепер за чистою випадковістю дискусія про модерністський і консервативний підхід до реконструкції, яка ведеться у фільмі, відбувається і в житті".

Фільм Донзеллі був показаний на міжнародному кінофестивалі в Локарно, де претендував на премію Variety Piazza Grande Award. Українські глядачі вперше побачили картину в рамках щорічного фестивалю "Вечори французького кіно".

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці березня відбулася онлайн-прем'єра комедії "Мої думки тихі" Антоніо Лукича.