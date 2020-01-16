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16 січня 2020, четвер, 12:07 8
Верховна Рада і партії 2020-01-16T12:08:26+02:00
Українські Новини
Рада прийняла закон про середню освіту із 3 моделями вивчення української мови для нацменшин

Рада прийняла закон про середню освіту із 3 моделями вивчення української мови для нацменшин

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Середня освіта, Українська мова, нацменшини

Верховна Рада ухвалила закон про повну загальну середню освіту, який включає 3 моделі імплементації мовних норм закону про освіту для національних меншин.

За ухвалення законопроекту №0901 в цілому проголосували 327 депутатів, при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з документом, перша модель передбачає можливість викладання мовою меншини всіх предметів з 1-го по 11-й (12-й) клас поряд з українською мовою.

Ця модель буде діяти для нацменшин з уразливими мовами, тобто тих, які не мають власної держави для розвитку мовної термінології, а також для тих, які не живуть у своєму мовному середовищі.

Друга модель передбачена для нацменшин, мова яких відноситься до мов Європейського Союзу.

Так, з 1-го по 4-й клас навчання буде мовою нацменшини з вивченням української мови, а з 5 класу - від 20% навчання українською мовою зі щорічним збільшенням її обсягу до не менш 40% в 9-му класі.

Для старшої школи передбачено не менше ніж 60% обсягу навчання українською.

Третя модель - для нацменшин, материнська мова яких відноситься до однієї з українських мовних сімей, а також які проживають переважно у своєму мовному середовищі.

До таких мов належить російська.

Діти, які будуть навчатися за цією моделлю, будуть переходити на вивчення предметів українською мовою (не менше 80% часу) відразу після 5-го класу.

Серед іншого документ передбачає, що кількість учнів у класі (наповнюваність класу) не може становити менше 5 учнів та більше 24 учнів, які здобували початкову освіту; 30 учнів, які здобувають базову або профільну середню освіту.

Також законопроект передбачає вибір директорів шкіл на конкурсній основі і медичну підготовку вчителів.

Документом також передбачено, що вчителі, які пропрацювали 2 роки, мають право на проходження сертифікації і після отримання відповідного документа отримувати щомісячно надбавку в розмірі 20% від окладу.

Як повідомляли Українські Новини, перехідний період навчання нацменшин на рідних мовах, які є офіційними в ЄС, продовжили.


У квітні Рада прийняла закон про українську мову.

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