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15 липня 2020, середа, 15:23 10
Суспільство 2020-07-15T16:30:02+03:00
Українські Новини
Укрзалізниця відновила курсування половини пасажирських поїздів

Укрзалізниця відновила курсування половини пасажирських поїздів

Ольга Фандорина
Укрзалізниця, Поїзди, Розклад поїздів, Рух потягів, Рух поїздів
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзалізниця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Цього літа Укрзалізниця вже оголошувала про запуск додаткових поїздів у туристичних напрямках і наразі відновила рух близько половини пасажирських поїздів, які курсували до карантину. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Укрзалізниця вже відновила близько половини пасажирських поїздів, які курсували до карантину. Зараз курсують залізницями України 65 поїздів далекого прямування і 700 приміських", — сказано в повідомленні.

У відомстві нагадують, що рішення про відкриття пасажирського сполучення приймається комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій. Після чого відповідні пропозиції надаються Укрзалізниці для призначення нових поїздів.

"Через два місяці після відновлення руху практично всі регіони України мають залізничне сполучення. Подальше відновлення пасажирського руху залежить від епідемічної ситуації в країні та відповідних рішень компетентних органів", — зазначив глава УЗ.

Пасажирам на вокзалах та станціях нагадали в пресслужбі про дотримання протиепідемічних заходів, так як від цього залежить відновлення перевезень.

Як повідомляли Українські Новини, Укрзалізниця запускає 40 поїздів: повний список напрямків і розклад.

Також Українські Новини зібрали повний список всіх поїздів, які курсують на морські курорти і туристичні напрямки під час карантину.

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